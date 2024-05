Google, arriva Threat Intelligence: tutto ciò che devi sapere sul nuovo prodotto

Super novità da Google: arriva Theat Intelligence. Niente sarà più come prima. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul nuovo prodotto.

L’Intelligenza Artificiale avanza progressivamente e sta prendendo sempre più piede in tutti i settori. Ogni epoca, del resto, è solo uno step sulla scalinata infinita del progresso e il progresso non si può e non si deve fermare. L’importante è che ogni avanzamento tecnologico vada a beneficio dell’essere umano e non nella direzione opposta.

Threat Intelligence: la novità rivoluzionaria di Google

L’Europa sembra molto impegnata sul fronte di “umanizzazione” dell’Intelligenza artificiale. Si cercano persone in grado d’insegnare all’IA a parlare come noi e a fare più o meno le stesse cose degli esseri umani. L’obiettivo probabilmente è, in un futuro non troppo lontano, far svolgere alcuni lavori ai robot intelligenti.

Del resto in alcuni ristoranti già ci sono robot al posto dei camerieri e sono stati aperti diversi supermercati senza commessi né cassieri dove tutto funziona attraverso il controllo dell’intelligenza artificiale. Il futuro è questo, ci piaccia oppure no. Google, invece, punta a sfruttare l’Intelligenza artificiale per migliorare la cybersicurezza.

Ed è proprio in quest’ottica che verrà lanciata Google Threat Intelligence. Si tratta di prodotto davvero innovativo che combina l’expertise dell’unità Mandiant e l’intelligence sulle minacce di VirusTotal con il potente modello Gemini. Una soluzione molto più efficace per tutelarsi dalle minacce informatiche, soluzione che farà un’enorme differenza soprattutto per le aziende

Il cuore pulsante di Google Threat Intelligence sarà Gemini 1.5 Pro, un modello di Intelligenza Artificiale in grado di analizzare rapidamente il codice malevolo. Durante i test, Gemini 1.5 Pro ha impiegato solo 34 secondi analizzare il codice e individuare la minaccia.