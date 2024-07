Google, Apple e Microsoft: i nuovi prodotti in uscita dei giganti tech fanno sognare gli utenti

Le tre più grandi aziende tech continuano a spingere in avanti i confini dell’innovazione, offrendo prodotti sempre più rivoluzionari.

In un settore in continua evoluzione, la competizione tra giganti come Google, Apple e Microsoft spinge ogni azienda a superarsi, proponendo novità sempre più avanzate. Le convention globali che si stanno tenendo in questi mesi, come l’Apple Worldwide Developers Conference, offrono una vetrina ideale per svelare le ultime creazioni e le prossime tendenze tecnologiche.

Tra le innovazioni più attese a cui le diverse aziende stanno lavorando ci sono senza dubbio quelle connesse all’intelligenza artificiale. I nuovi dispositivi dei colossi del tech saranno infatti generalmente dotati di incredibili funzionalità IA, che promettono di rendere l’esperienza degli utenti molto più fluida e produttiva.

In ogni caso, le informazioni trapelate dalle ultime conferenze suggeriscono che il 2024 sarà un anno ricco di sorprese. Tra annunci ufficiali e indiscrezioni non ancora confermate, Google, Apple e Microsoft si preparano a stupire i propri utenti con alcuni progetti molto interessanti.

Le principali novità dai giganti tecnologici

Durante l’evento Google I/O, l’azienda ha svelato importanti aggiornamenti legati all’intelligenza artificiale e ai dispositivi. Tra le novità più significative, spicca l’introduzione del Gemini 1.5 Pro, il modello AI generativo più potente di Google, ora disponibile in anteprima pubblica su Vertex AI. Questo modello supporta un maggior numero di token e include capacità di elaborazione audio avanzate.

Google ha anche presentato il Pixel 8a, un nuovo smartphone economico ricco di funzionalità, e il Pixel Slate, un tablet versatile e potente dotato di un display ad alta risoluzione, una tastiera staccabile e una penna Pixelbook Pen. Inoltre, il colosso tecnologico si prepara a introdurre la sesta generazione delle unità di elaborazione del tensore (TPU) chiamate Trillium, che saranno lanciate entro la fine dell’anno. Infine, l’aggiornamento di Wear OS 5 promette una durata della batteria migliorata e nuove funzioni per gli smartwatch dell’azienda.

Apple: Nuove funzionalità e dispositivi avanzati

Apple ha invece fatto parlare di sé con numerosi annunci durante gli eventi Apple WWDC e Apple Let Loose. Tra le novità principali, l’introduzione di Apple Intelligence, una nuova funzionalità AI che sarà integrata in molte app Apple, offrendo aiuti nella scrittura e nell’editing delle immagini. Questa AI sarà altamente personalizzabile e costruita con un forte focus sulla sicurezza.

L’azienda ha anche presentato la nuova app Passwords, che semplifica la gestione delle password con una navigazione più intuitiva e nuove categorie, come le password Wi-Fi. Il nuovo macOS Sequoia include il mirroring dell’iPhone, mentre iOS 18 offre la possibilità di bloccare un’app specifica quando si condivide il telefono.

Sul fronte hardware, Apple ha rivelato l’iPad Air con chip M2 e l’iPad Pro con chip M4, descrivendo quest’ultimo come l’iPad più sottile mai realizzato. Inoltre, la nuova Apple Pencil Pro offre funzionalità avanzate come la creazione di animazioni e l’applicazione di sfocature. Il nuovo Magic Keyboard è stato completamente ridisegnato per essere più sottile, leggero e reattivo.

Microsoft: Potenza e prestazioni ai massimi livelli

Infine, Microsoft ha utilizzato il Microsoft Build per presentare innovazioni significative nei suoi dispositivi Surface e nelle soluzioni AI. I nuovi Copilot+ PC sono progettati per essere hardware Windows di punta, con chip NPUs dedicati per esperienze AI avanzate e almeno 16GB di RAM.

I nuovi Surface Pro e Surface Laptop, disponibili con display da 13,8 e 15 pollici, sono stati ridisegnati per migliorare le prestazioni e la durata della batteria. Microsoft ha posto grande enfasi su linee moderne e cornici dello schermo più sottili, migliorando l’estetica e l’usabilità dei suoi dispositivi di punta.