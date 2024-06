Google annuncia la visualizzazione a tutto schermo su una delle sue app più utilizzate

Una delle app più utilizzate di Google in assoluto avrà finalmente la visualizzazione a tutto schermo: è arrivato l’annuncio ufficiale.

Il parco applicazioni di Google è uno dei più completi in assoluto. Nel corso del tempo, Big G ha saputo affinare la sua proposta andando a lanciare nuovi servizi che si sono rivelati sin da subito parecchio apprezzati dalla community. E che si sono andati ad aggiungere ai capisaldi come YouTube, Google News, Gmail e via dicendo.

Grazie ai tanti aggiornamenti che stanno venendo studiati dal team di sviluppatori di Mountain View, inoltre, possiamo aspettarci nuovi update e migliorie già nelle prossime settimane. Sia per i nuovi servizi che per quelli storici. Tra le altre cose, è stato finalmente reso ufficiale l’arrivo della visualizzazione a tutto schermo per una delle app più utilizzate di Big G in assoluto. Ecco di quale si tratta, con la nuova interfaccia l’utilizzo verrà reso ancora più funzionale e accattivante.

App di Google con la visualizzazione a tutto schermo: c’è l’annuncio

Una notizia arrivata abbastanza a sorpresa, considerando che nemmeno i leaker erano riusciti ad intercettare l’aggiornamento in anticipo. Google ha voluto stupire tutti comunicando che presto una delle sue app più utilizzate in assoluto potrà vantare la modalità di visualizzazione a tutto schermo.

Stiamo parlando dell’app Telefono, quella che utilizzate sul vostro smartphone per effettuare chiamate. Introdotta a partire dalla versione 128, sia su Android 14 che su Android 15, darà modo di sfruttare in maniera intelligente il design edge-to-edge. A conferma della strategia ormai consolidata dell’azienda americana, che sta aggiornando tutte le sue principali app.

Una scelta che era già stata confermata durante l’evento I/O 2024, quando il team di sviluppatori di Android aveva presentato alcuni risultati molto interessanti di uno studio interno. Da cui era emerso come gli utenti preferissero una visualizzazione a tutto schermo rispetto a quella classica. Poiché considerata più appagante e professionale. Staremo a vedere come il tutto verrà preso dalla community e se effettivamente questa interfaccia aggiornata sarà un plus.

A livello pratico, non ci sarà più la barra nera nella parte superiore ma sarà tutto omologato e dello stesso colore durante una chiamata. Per una modalità di visualizzazione certamente più pulita e appagante dal punto di vista visivo, com’era già lecito aspettarsi viste le ultime mosse messe in campo da Big G.