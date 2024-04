Google, a breve chiuderà famoso servizio: l’annuncio ufficiale

Gli utenti dovranno presto salutare uno dei servizi più popolari di Google, al quale molti erano addirittura abbonati.

Google ha spesso fatto notizia non solo per innovazioni rivoluzionarie ma anche per decisioni aziendali sorprendenti. Una di queste riguarda la chiusura di servizi che, nonostante la popolarità o l’utile iniziale, non si sono dimostrati sostenibili nel lungo termine o non si allineano più con la visione strategica dell’azienda.

Google ha annunciato la chiusura globale di uno dei suoi servizi più apprezzati – computer-idea.it

Negli anni, abbiamo assistito alla chiusura di piattaforme come Google+, un tentativo di competere con Facebook nel settore dei social media, e Google Reader, un tempo amato aggregatore di feed RSS. Sebbene a volte impopolari, queste decisioni riflettono la dinamica natura del settore tecnologico, dove il cambiamento è l’unica costante.

Le chiusure sono spesso motivate dalla volontà di concentrare risorse su progetti considerati più promettenti o innovativi. Google ha dimostrato di non avere scrupoli nel i rami secchi, se questo permette una crescita più rigogliosa in altre aree, e recentemente anche uno dei suoi servizi più popolari è caduto vittima di queste dinamiche.

Addio a uno dei servizi più apprezzati dagli utenti

Recentemente, Google ha annunciato l’imminente chiusura di un altro dei suoi servizi: Google Podcast. Lanciato per facilitare l’accesso e la gestione di podcast attraverso una piattaforma dedicata, verrà dismesso a livello globale. L’applicazione sarà ufficialmente chiusa per gli utenti al di fuori degli Stati Uniti a giugno e l’azienda ha annunciato che concederà una finestra di tempo limitata per la migrazione dei contenuti.

La chiusura di Google Podcast è stata annunciata per la prima volta attraverso il Centro assistenza di YouTube Music, suggerendo agli utenti di passare a questa piattaforma. Secondo Google, “gli utenti al di fuori degli Stati Uniti potranno utilizzare Google Podcast fino alla metà di giugno 2024. Tutti gli utenti nel mondo possono migrare o esportare i propri abbonamenti a Google Podcast fino al 29 luglio“.

Questa mossa segna la fine di un’era per gli appassionati di podcast che utilizzavano l’app per ascoltare i loro programmi preferiti. Il processo di migrazione è relativamente semplice: gli utenti devono aprire l’app Google Podcast.

A questo punto cliccare sul pulsante “Esporta abbonamento” situato nella parte superiore della schermata, e seguire le istruzioni per esportare il tutto a YouTube Music. Dopo aver completato l’esportazione, è necessario scaricare l’app YouTube Music e procedere con il trasferimento del proprio account.