Goditi queste Olimpiadi perché le prossime avranno i robot: ecco il primo tennista guidato dall’IA

Un futuro in cui la competizione tra umani e robot potrebbe diventare una realtà comune in molte discipline, incluse le Olimpiadi.

Gli sport hanno sempre rappresentato una sfida significativa per la tecnologia. Competizioni come la RoboCup, una gara annuale di calcio robotico, hanno messo alla prova l’intelligenza artificiale sin dalla metà degli anni ’90. Oggi il calcio non è l’unico sport in cui l’IA sta facendo progressi. Un altro sport, forse meno noto, ha svolto un ruolo cruciale nell’evoluzione dei bracci robotici e nella loro capacità di replicare movimenti umani complessi.

Il ping-pong, con le sue richieste di velocità, precisione e strategia, è da decenni un terreno di prova per la robotica. Le caratteristiche uniche di questo sport lo rendono un banco di prova ideale per sviluppare e perfezionare i sistemi di controllo robotico. La sfida è sempre stata quella di creare un robot capace di competere a livello umano.

Tuttavia, fino ad ora, gli sforzi per raggiungere questo obiettivo sono stati limitati a prototipi e dimostrazioni accademiche. Recentemente, un nuovo sviluppo nel campo della robotica ha portato a un passo avanti significativo. La divisione DeepMind Robotics di Google ha presentato un robot tennista capace di giocare contro avversari umani con un livello di competenza mai visto prima.

DeepMind e il primo tennista robotico a livello amatoriale

In un articolo recentemente pubblicato intitolato “Achieving Human Level Competitive Robot Table Tennis“, il team di DeepMind Robotics ha illustrato i dettagli del suo ultimo progetto: un robot da ping-pong che ha raggiunto un livello di gioco amatoriale. Il prototipo è stato sottoposto a una serie di test contro giocatori umani di vari livelli, dimostrando competenze interessanti.

Durante le prove, il robot ha battuto con facilità tutti i giocatori di livello principiante che ha affrontato. Contro i giocatori di livello intermedio, ha vinto il 55% delle partite, dimostrando la sua capacità di competere in modo efficace. Solo contro avversari di livello avanzato ha mostrato i suoi limiti, perdendo la maggior parte delle partite. In totale, il sistema ha vinto il 45% delle 29 partite giocate.

Nonostante i risultati sicuramente notevoli, ci sono ancora numerose sfide da superare. La principale debolezza del robot risiede nella sua capacità di reagire a palle veloci. Per migliorare la reattività, il team di DeepMind sta esplorando l’implementazione di algoritmi di controllo avanzati e ottimizzazioni hardware, includendo modelli predittivi per anticipare le traiettorie delle palle.

Meet our AI-powered robot that’s ready to play table tennis. 🤖🏓 It’s the first agent to achieve amateur human level performance in this sport. Here’s how it works. 🧵 pic.twitter.com/AxwbRQwYiB — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) August 8, 2024

Questo progetto, pur essendo concentrato sul ping-pong, ha implicazioni che vanno ben oltre questo sport. Le tecniche sviluppate per migliorare le prestazioni del robot potrebbero essere applicate a una vasta gamma di attività nel mondo reale.