Gmail si arricchisce con novità molto utili: tutto merito del prossimo aggiornamento

Ci sono alcune novità molto utili in arrivo su Gmail. Ecco i dettagli del prossimo aggiornamento, utenti al settimo cielo.

Per la gestione della propria posta elettronica, uno dei provider più maggiormente apprezzati rimane ancora oggi Gmail. Il servizio di Google può vantare ogni giorno un numero enorme di utenti connessi, che hanno come obiettivo quello di controllare le email ricevute e di inviarne. Sfruttando i tantissimi strumenti messi a disposizione dal colosso di Mountain View, spesso unici e che non si possono trovare altrove.

E non sembra essere finita qui perché, stando a quanto emerso, ci sono all’orizzonte alcuni interessanti strumenti innovativi che presto potrebbero entrare a far parte del servizio. C’è un aggiornamento in particolare che è prossimo all’arrivo e porterà con sé alcune novità molto utili che potrebbero interessare anche voi. Ecco di che cosa si tratta e da quando il tutto potrebbe essere reso disponibile in pianta stabile.

Gmail si aggiorna: le novità del nuovo update

Se tutto dovesse andare come da programmi, già nelle prossime settimane assisteremo all’avvento di un nuovo aggiornamento su Gmail che porterà con sé alcune novità parecchio interessanti e tutte da provare. Così che chiunque abbia un indirizzo di posta elettronica col provider di Google abbia modo di godere di strumenti extra che promettono di portare a vantaggi importanti.

La prima cosa importante che si potrà fare è far partire videochiamate senza link con Google Chat. All’interno dell’app per Android ci sarà una scheda legata al servizio di messaggistica abitabile tramite le impostazioni, scorrendo fino a trovare Mostra la scheda chat. A rivelare il tutto ci ha pensato PiunikaWeb, secondo cui la nuova versione darà modo di abilitare un flag per avere questa novità in anticipo a disposizione.

Importanti modifiche anche per le videochiamate Google Meet su Gmail. Attivando l’apposito flag, ora dovrebbe arrivare qualche cambiamento importante all’interfaccia, che si avvicinerebbe a quella della versione web per una User Interface migliore e ancor più intuitiva.

Basta andare nelle Impostazioni dell’app di Gmail e poi, dopo aver selezionato l’indirizzo di posta, scorrere fino a trovare la voce Mostra la scheda Meet da attivare. Questo e tanti altri update presto entreranno a far parte dell’universo Gmail, per la gioia degli utenti che non vedono l’ora di metter mano in maniera diretta a tutto questo.