Gmail, la novità di cui nessuno potrà più fare a meno: si potrà usare gratuitamente

Su Gmail è possibile utilizzare una novità a cui sarà impossibile fare a meno: la funzione da conoscere è completamente gratuita.

Gmail è sicuramente il centro delle comunicazioni e-mail per tantissimi utenti al mondo, dato che la piattaforma può essere utilizzata sia su PC che sui dispositivi mobile.

L’utilizzo di Gmail da parte degli utenti è praticamente quotidiano e può diventare ancora più approfondito a seguito di una novità davvero molto utile, che aumenta il suo valore grazie al fatto di essere gratuita. Si tratta di una caratteristica che poi sarà difficile mettere definitivamente da parte.

Tra le opzioni disponibili su Gmail ci sono i tab e proprio su questi bisogna far luce tramite un’estensione che consente di dare una vera svolta alla propria esperienza: Gmail Tabs. Entriamo nei dettagli per capire perché è interessante usare questa caratteristica.

Gmail Tabs, la novità da non perdere: come funziona l’estensione

I tab sono presenti su Gmail da anni e rappresentano le varie categorie all’interno delle quali le conversazioni possono essere smistate dalla piattaforma e dagli utenti. Sin dall’arrivo, i tab hanno riguardato la Posta in arrivo, Social, Forum, Aggiornamenti e Promozioni. Questi si collegano all’opzione Categoria e non possono essere modificati.

La novità su cui fare attenzione però è un’estensione gratuita per il browser Chrome che consente di generare l’accesso ai tab nella sezione dell’interfaccia principale, al fianco della scheda Posta in arrivo. Con questa funzione è possibile generare l’accesso rapido attraverso una nuova scheda per tutti i tab di Gmail, così da avere un accesso decisamente più rapido.

Con l’estensione è anche possibile personalizzare il colore delle schede per poter rendere l’interfaccia del servizio di Google più gradevole e l’accesso più riconoscibile. Inoltre gli accessi rapidi possono essere generati nella barra superiore anche per le Etichette create dagli utenti, con le medesime opzioni di personalizzazione.

L’utilizzo di Gmail Tabs è semplicissimo. Dopo aver installato l’estensione bisognerà selezionare l’account che si vuole utilizzare e confermare. Per generare l’accesso rapido a un tab o un’Etichetta sarà necessario selezionare il collegamento al menù contestuale, situato nei tre punti verticali, e scegliere l’opzione “Add to tabs“. Qui l’estensione ha al suo interno anche una funzione per aggiungere tab sotto tab.

L’estensione ha bisogno dell’accesso all’account Gmail per funzionare correttamente e questo passaggio potrebbe intaccare la privacy. La privacy policy dell’azienda che la gestisce sottolinea che non prevede alcuna condivisione dei dati. Alle parole dell’azienda si segue la conferma che deriva dall’utilizzo della crittografia AES-256 bit end-to-end.