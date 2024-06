Gmail diventa sempre più ‘live’: l’ultima novità è una manna dal cielo per gli utenti

Il servizio Gmail diventa ‘live’ grazie all’ultima novità implementata: l’esperienza degli utenti diventa sempre più fluida.

Gmail è uno dei servizi di posta elettronica più utilizzato dagli utenti del web per le sue diverse opzioni che offre. A tutti gli strumenti già disponibili si aggiunge una novità che fa diventare la piattaforma ancora più diretta e veloce, un vero aiuto per gli utenti.

Gli sviluppatori di casa Google sono sempre al lavoro per fornire agli utenti un’esperienza sempre più profonda ed efficace. In questo contesto entra in gioco l’ultima novità implementata su Gmail dopo i test svolti in questi ultimi mesi.

La nuova interfaccia per le risposte rapide del servizio di posta elettronica è apparso nell’app per Android. Alcuni utenti hanno segnalato l’arrivo di questa nuova barra che permette di rispondere in maniera veloce alle e-mail ed eventualmente allegare file e documenti.

Ultima novità Gmail: risposte alle e-mail più rapide e semplici

La nuova interfaccia utile a fornire risposte rapide è in fase di test da qualche mese, con la partenza avvenuta lo scorso febbraio. Da poco però l’ultima novità di casa Google si è fatta notare da alcuni utenti della piattaforma.

L’app Gmail per Android riceve lato server questa importante funzione, pensata per rendere le conversazioni attraverso e-mail più istantanee. La nuova sezione si arricchisce con tutte le eventuali risposte suggerite dall’app e la barra di navigazione persistente (presente solo con le schede Google Meet e Google Chat attivate).

Nella zona a sinistra della barra è presente un’icona a graffetta che permette di allegare eventuali file al messaggio di risposta, mentre con la freccia a sinistra emerge la possibilità di selezionare tre voci: “Rispondi“, “Inoltra” e “Cambia destinatari” . A destra spazio al tasto per inviare il messaggio e quello per aprire l’elenco delle emoji.

Toccando il campo dedicato al testo è possibile subito scrivere la risposta, senza dover aprire una nuova schermata, così da rendere questa esperienza più simile a quella di una chat. Per avere la schermata a schermo intero si può selezionare l’icona di riferimento che compare dopo aver iniziato la digitazione.

Al momento la nuova barra per le risposte rapide di Gmail non è disponibile per tutti gli utenti. Come detto, questa viene proposta lato server, ma è possibile verificare se si dispone della versione più recente dell’app tramite il Google Play Store.