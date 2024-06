Gestisci così le conferme di lettura su Gmail, avrai anche le impostazioni avanzate

L’era digitale ha trasformato il modo in cui comunichiamo, rendendo la posta elettronica uno degli strumenti più utilizzati sia in ambito professionale che personale.

Tuttavia, una delle maggiori preoccupazioni rimane la certezza che i messaggi inviati siano effettivamente letti dai destinatari. In questo articolo, esploreremo come un servizio gratuito chiamato MailTrack può aiutarci a ottenere conferme di lettura per le email inviate tramite Gmail, garantendoci così una maggiore sicurezza nella comunicazione digitale.

MailTrack è un add-on gratuito per Gmail che permette agli utenti di sapere se e quando le loro email sono state lette dai destinatari. Questo sistema si ispira alla doppia spunta blu di WhatsApp, offrendo una soluzione simile per la posta elettronica. Una volta installato e configurato, MailTrack inserisce automaticamente un piccolo frammento di codice nell’intestazione dell’email inviata. Questo codice consente poi all’utente di monitorare lo stato della propria email: se è stata consegnata al destinatario e soprattutto se è stata aperta.

Per iniziare a usufruire dei vantaggi offerti da MailTrack, il primo passo consiste nell’installarlo come estensione del browser Google Chrome. Il processo è semplice e intuitivo: basta visitare la pagina del Chrome Web Store dedicata a MailTrack e cliccare sui pulsanti “Aggiungi” ed “Aggiungi estensione”. Successivamente, si aprirà una nuova scheda dove sarà richiesto di eseguire l’accesso all’account Google associato a Gmail; qui bisognerà cliccare su “Sign up free”. Ecco fatto: non sono necessari ulteriori passaggi per attivare il servizio sul proprio account Gmail.

Interpretazione delle conferme di lettura

Una volta completata l’installazione di MailTrack, tutte le email inviate saranno automaticamente contrassegnate da simboli specifici che ne indicano lo stato. Una spunta grigia accanto al messaggio indica che questo è stato ricevuto dal server del destinatario; due spunte verdi significano invece che l’email è stata aperta dal destinatario. È importante notare che sarà possibile disattivare questa funzione per singole email qualora non si desiderasse tracciare determinati messaggi.

MailTrack offre anche diverse opzioni personalizzabili attraverso il menu delle impostazioni accessibile dall’icona dell’estensione situata nella parte superiore destra della finestra del browser Chrome. Qui gli utenti possono decidere quali notifiche ricevere riguardanti lo stato delle loro email o disattivare completamente alcune funzionalità accessorie. Tuttavia, molte di queste opzioni avanzate sono disponibili solo nei piani Pro a pagamento.

Che si tratti di comunicazioni professionali o personali, sapere quando un’email viene letta dal destinatario può essere estremamente utile per gestire meglio i propri impegni o semplicemente avere la tranquillità mentale che il messaggio sia arrivato a buon fine. Grazie alla sua facilità d’utilizzo e alla sua integrazione perfetta con Gmail attraverso l’estensione per Chrome, MailTrack rappresenta uno strumento prezioso per chiunque voglia migliorare la propria esperienza d’uso della posta elettronica.