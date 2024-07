“Gentile cliente…”: stai alla larga da questo messaggio, è la pericolosa truffa del momento

Una nuova truffa si sta diffondendo sempre più, causando grandi problemi agli utenti. La strategia attuata è diversa dalle precedenti.

Gli utenti delle rete devono confrontarsi nuovamente con una pericolosa truffa. Quanto emerso di recente ha fatto salire la preoccupazione e sembra che questo nuovo tentativo dei criminali informatici si stia diffondendo con una certa velocità. Ad oggi infatti diversi indirizzi di posta elettronica sono stati raggiunti da questo tipo di messaggio.

Molti utenti hanno subito eseguito la segnalazione, ma la questione sta assumendo toni sempre più ampi dopo che la diffusione della comunicazione è arrivata ad un livello molto alto. La tecnica utilizzata dai criminali informatici è sempre quella del phishing, ma questa volta il messaggio arriverebbe da parte di una delle più grandi realtà italiane, che naturalmente è anch’essa vittima dei truffatori.

I malintenzionati vogliono spingere l’utente a credere che ci sia un regalo pronto da ricevere. All’interno un link che conduce ad un modulo da compilare con i dati personali, che finirebbero nelle mani degli hacker.

Truffa, attenzione a questo messaggio nella posta elettronica: è a nome Esselunga

La nuova truffa che sta preoccupando gli utenti risulta essere a nome Esselunga, con la nota azienda totalmente estranea alla comunicazione. Nel messaggio si cerca di catturare l’attenzione dell’utente parlando di un’opportunità esclusiva.

Nello specifico, la comunicazione avverte che esiste la possibilità di ricevere gratuitamente un nuovo set Tupperware Modular Mates da 36 prezzi. Per riceverlo basta solamente rispondere ad un breve sondaggio sulla recente esperienza con Esselunga. Inoltre, si chiede di procedere fin da subito perché l’offerta finirà dopo 24 ore, aggiungendo il classico “Partecipa al sondaggio ora!“.

La mail si chiude ringraziando l’utente per la collaborazione e l’augurio che possa apprezzare il nuovo set. Come si può notare dalla descrizione della truffa, il testo sembra essere molto convincente e viene supportato da un logo che sembra assolutamente autentico. Esselunga, il marchio citato nella nuova truffa, è parte lesa in quanto non sa nulla di questa iniziativa.

L’indicazione è di fare sempre attenzione a questi tipi di messaggi che promettono opportunità incredibili. In prima battuta bisogna sempre controllare l’indirizzo di posta elettronica del mittente, che non appartiene alla nota catena, e di non cliccare mai su link o allegati e non inserire i dati personali e quelli bancari. Le aziende in presenza di iniziative ufficiali avvierebbero un processo totalmente diverso dal semplice contatto tramite la casella di posta elettronica.