Gangs of Galicia 2: data di uscita, episodi, trama e cast

Gangs of Galicia 2, si farà la seconda stagione per la serie Netflix? I dettagli sulla serie e quello che sappiamo al momento.

Mentre Netflix starebbe continuando, secondo recenti rumors, a ragionare su un piano d’abbonamento totalmente gratuito (e sostenuto dagli introiti derivanti dagli spot pubblicitari) il catalogo della piattaforma streaming continua ad arricchirsi di nuovi contenuti di assoluta qualità.

Nelle ultime settimane l’attenzione mediatica è stata tutta rivolta alla terza stagione di Bridgerton, ma sono tantissime altre le novità attese prossimamente sul servizio streaming; l’11 luglio arriverà infatti la terza e ultima stagione di Vikings: Valhalla, spin-off di successo di Vikings, ma non solo.

In questi giorni, la piattaforma streaming ha poi accolto Gangs of Galicia, thriller spagnolo che segue la relazione di Ana e Daniel, rispettivamente un’avvocata e l’erede di un impero della droga; la serie avrà una seconda stagione?

Gangs of Galicia 2 si farà oppure no? La situazione attuale e i dettagli sulla serie

Al momento, Gangs of Galicia (nome originale: Clanes) ha debuttato su Netflix con la prima stagione, composta da sette episodi; il successo avuto dalla serie e l’evolversi delle trame potrebbero portare ad un rinnovo naturale da parte di Netflix, anche se al momento non sono arrivate notizie ufficiali in merito alla segunda temporada.

Ad oggi, sembra dunque essere troppo presto per avere notizie riguardo una seconda stagione di Gangs of Galicia, ma chi non lo ha ancora fatto ha sicuramente modo di guardare la prima stagione; come anticipato poco sopra nell’articolo, la serie ha come protagonista Ana, una giovane avvocata che si infiltra nel cartello della droga pur di avere informazioni su un omicidio.

Qui incontra Daniel, un affascinante boss della droga: via via che la relazione avanza, le cose non saranno più le stesse. Nel cast della serie, scritta da Jorge Guerricaechevarría e diretta da Roger Gual, troviamo Clara Lago nei panni di Ana, mentre ad interpretare Daniel è l’attore Tamar Novas;.

Insieme a loro, troviamo anche nomi come Melania Cruz, Chechu Salgado, María Pujalte e Francesco Garrido. Arriveranno presto novità a riguardo? Di sicuro, sono molti i fan che attendono con ansia di saperne di più sulla seconda stagione, anche se dovranno avere molta, molta pazienza.