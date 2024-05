Game Pass, rinnova l’abbonamento prima di questa data o te ne pentirai: vale per tutti i giocatori

Stai pensando di rinnovare il Game Pass? Farlo prima di questa data e avrai a disposizione un regalo incredibile.

Da qualche anno i videogiocatori hanno a disposizioni nuovi metodi per giocare ai loro titoli preferiti senza acquistarli in negozio oppure attraverso gli store digitali: stiamo parlando chiaramente degli abbonamenti come Game Pass e PlayStation Plus che permettono agli appassionati, attraverso il pagamento di una cifra mensile, tutta una serie di vantaggi.

Tra cui anche la possibilità di scaricare gratuitamente sulla propria console una serie di titoli inseriti all’interno di un catalogo. Il Game Pass, soprattutto, è sicuramente il servizio online che ha avuto maggiore successo tra i giocatori, anche perché è possibile attivarlo anche su PC Windows oltre che su console della famiglia Xbox.

Pagando l’abbonamento mensile alla piattaforma, che è pari a circa 14€ al mese per la versione Ultimate, si può avere accesso a una serie di opportunità uniche: non solo titoli gratis che si aggiornano ogni mese, ma anche offerte esclusive, premi e anche la possibilità di connettersi online e di giocare in multiplayer con altri giocatori in giro per il mondo. Nonché il cloud gaming.

Game Pass: ecco perché va rinnovato prima di questa data

Il Game Pass di Xbox si rinnova in maniera automatica ogni mese, ma nel caso abbiate disattivato la sottoscrizione dell’abbonamento ricorrente allora questa operazione va fatta manualmente ogni 30 giorni: molti videogiocatori scelgono questa opzione perché desiderano rinnovare l’abbonamento solamente quando ci sono titoli interessanti in arrivo.

Se siete degli amanti dei videogiochi e non volete perdervi uno dei titoli più importanti dell’intero panorama videoludico allora vi consigliamo di rinnovare l’abbonamento al Game Pass di Xbox entro il 21 maggio: questo perché proprio in quella data il catalogo si aggiornerà con un videogioco tripla A molto atteso dalla community di videogiocatori e sarà possibile giocarlo sin dal suo giorno d’uscita in maniera totalmente gratuita per gli abbonati al servizio di Xbox.

Il titolo in questione, che sarà disponibile a partire dal 21 maggio su PC e Xbox Series X|S, è Senua’s Saga: Hellblade 2, videogioco sviluppato da Ninja Theory che non è altri che il sequel di “Hellblade: Senua’s Sacriface” uscito nel 2018 su tutte le piattaforme e molto apprezzato da tutti i videogiocatori. Gli sviluppatori hanno annunciato tante novità per il titolo in questi giorni tra cui la pubblicazione sul Game Pass del titolo sin dal giorno d’uscita.