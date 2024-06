Game Pass gratis, segui questa procedura per avere tanti mesi a costo zero: giochi all’infinito

Gli appassionati di gaming possono ora espandere la loro libreria di giochi grazie a una promozione mai vista prima.

Se sei un appassionato di videogiochi e cerchi un modo per giocare senza spendere una fortuna, l’opportunità perfetta è appena arrivata sul mercato. Grazie a una promozione senza precedenti, è possibile ottenere alcuni mesi gratuiti di PC Game Pass. I giocatori potranno esplorare un vasto catalogo di giochi senza mettere mai mano al portafoglio.

PC Game Pass offre un catalogo vastissimo, con centinaia di giochi. Una volta attivato l’abbonamento, si possono scaricare sul PC senza nessun costo aggiuntivo. Tra i titoli da non perdere ci sono alcune esclusive Microsoft come “Minecraft“, “Forza Horizon 5”, “Sea of Thieves”, “Halo Infinite“, “Flight Simulator” e “Psychonauts 2”. Tra i più recenti troviamo invece “Starfield“, “Senua’s Saga: Hellblade II” e “Lords of the Fallen”. L’opportunità non è certo da sottovalutare.

Come ottenere il Game Pass gratuito

NVIDIA ha lanciato una promozione che regala tre mesi di PC Game Pass a tutti gli utenti, anche a quelli che non possiedono una GPU NVIDIA. Questa offerta è valida fino al 5 luglio 2024, ma i codici disponibili sono limitati, quindi è consigliabile affrettarsi. L’unica condizione è che non abbiano mai avuto un abbonamento al servizio PC Game Pass.

Per iniziare, dovrai creare un account sul sito ufficiale di NVIDIA. Se ne hai già uno, puoi semplicemente accedere utilizzando le tue credenziali. Successivamente, scarica e installa l’app GeForce Experience o NVIDIA Beta sul tuo PC, poiché queste applicazioni sono necessarie per accedere alla promozione. Dopo aver installato l’app, accedi con il tuo account NVIDIA e cerca la sezione “Riscatta” (o “Attiva”) per verificare i premi disponibili.

Dopo aver ottenuto il codice, visita la pagina di riscatto di Microsoft e clicca su “SIGN IN TO REDEEM”. Sarai reindirizzato a una pagina dove dovrai accedere con il tuo account Microsoft. Se non ne hai uno, puoi crearlo gratuitamente. Digita il codice ottenuto tramite l’app NVIDIA e aggiungi un metodo di pagamento valido.

È importante ricordare che il Game Pass gratuito ha il rinnovo automatico attivo di default. Al termine dei tre mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99€ al mese. Per evitare addebiti indesiderati, è necessario disattivare il rinnovo automatico prima della scadenza del periodo gratuito.