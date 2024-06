Game of Thrones, arriva la notizia che fa impazzire i fan: nessuno ci sperava più

Game of Thrones, la grandissima gioia per tutti i fan: la notizia inattesa in cui più nessuno sperava è finalmente arrivata.

L’universo nato alla penna di George R.R. Martin ritorna prepotentemente al centro della scena e lo fa con la seconda stagione di House of the Dragon, spin-off dedicato alla guerra civile dei Targaryen che, di fatto, ha segnato inevitabilmente il futuro della casata ed il destino di Westeros.

Attualmente, a partire dal 17 giugno, è iniziata la distribuzione degli otto episodi che compongono questa seconda stagione, in contemporanea sia su Sky che negli USA (su HBO); la cadenza è, come al solito, di un episodio a settimana, col grande finale di stagione che andrà in onda l’8 agosto.

L’attenzione mediatica per questa seconda stagione è stata massima, così come l’entusiasmo dei fan; per tutti gli appassionati è però arrivata un’altra bellissima notizia, ormai inattesa da molti. Ecco di cosa si tratta, sul web non si parla d’altro.

Game of Thrones, finalmente la bella notizia: parla George R.R. Martin

L’universo di Game of Thrones è destinato ad espandersi e non soltanto grazie ad House of the Dragon. Mentre infatti è ben avviata la produzione di Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, altro spin-off prequel (con l’inizio delle riprese annunciato da HBO con uan foto ufficiale) pare sia ancora in lavorazione anche la serie Ten Thousand Ships.

Aggiornamenti sullo spin-off sono arrivati direttamente dall’autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, George R.R. Martin, che nel fare i complimenti alla produttrice e sceneggiatrice Eboni Booth per la vittoria del premio Pulitzer, ha fornito ulteriori dettagli sulla produzione dello spin-off.

“È giovane e straordinariamente talentuosa drammaturga con cui è un piacere lavorare; quando non lavorava alle sue pluripremiate opere per Broadway, è stata impegnata con me ed HBO per la scrittura di un nuovo episodio pilota per Ten Thousand Ships, spin-off su Nymeria e i Rhoynar” sono state le parole dello scrittore nel post pubblicato sul suo blog.

La trama dello spin-off è incentrata sulla principessa Nymeria, sovrana dei Rhoynar conosciuta da tutti come la “Regina guerriera”. A causa dell’invasione da parte della Libera Fortezza di Valyria, Nymeria è stata costretta a guidare il suo popolo in un’epica traversata dell’oceano con destinazione Dorne. Arrivata nella penisola, sposa lord Mors Martell, portando nel suo nuovo paese usi e costumi della sua terra d’origine.