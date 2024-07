Galaxy Z Fold, la Samsung conferma una importante modifica: il prossimo modello pieghevole accontenterà tutti

Samsung conferma una modifica nel nuovo modello pieghevole Galaxy Z Fold: lo smartphone accontenterà tutti.

Samsung sta per lanciare un nuovo smartphone pieghevole, il Galaxy Z Fold, e sembra che le modifiche previste per questo nuovo prodotto incontreranno i gusti di tutti i consumatori. Sicuramente il colosso tech si è imposta nel mercato lanciando questi smartphone pieghevoli che si contrappongono ai classici e comuni dispositivi.

L’unico limite presentato e fatto presente dai consumatori riguarda lo spessore di questi smartphone.Per questo Samsung ha appena confermato una importante modifica per tutti i dispositivi della linea Galaxy Z e sicuramente questo dettaglio farà felici i clienti. Samsung vuole cercare di rendere gli smartphone pieghevoli tanto sottili quanto gli smartphone tradizionali.

Questo è l’ambizioso progetto del colosso sudcoreano. Il presidente TM Roh ha esplicitamente richiesto la realizzazione di un modello “Fold” estremamente sottile. Quest’ultimo sarebbe paragonabile in spessore ad un Galaxy S24, il quale misura approssimativamente 7,7 mm.

La modifica degli smartphone Galaxy Z Fold prevista da Samsung: cosa cambierà nei dispositivi

Tale direttiva segue una tendenza già presente nel mercato dei dispositivi pieghevoli dato che i produttori stanno da tempo cercando di ridurre gli ingombri in modo da migliorare l’ergonomia e l’attrattiva del prodotto. Si sono fatti enormi passi in avanti se si pensa ai primi modelli di smartphone pieghevoli come i Royole Flexpai che erano notevolmente spessi, superando i 2 cm da chiusi.

Il recente Galaxy Z Fold 6 ha continuato a seguire tale tendenza riducendo lo spessore di 1,3 mm rispetto ai modelli precedenti. Samsung è però ancora lontana dal suo obiettivo. Al momento, il dispositivo più sottile sul mercato è l’Honor Magic V3, con uno spessore di 9,2 mm. Questo è un grande miglioramento se si pensa che il punto di riferimento per i produttori è il valore soglia degli 8 mm.

Questo ovviamente diminuisce lo spazio disponibile per componenti essenziali come la batteria e le fotocamere. I produttori devono quindi trovare delle soluzioni per ottimizzare lo spazio interno senza però compromettere le prestazioni e l’affidabilità dello smartphone.

Ecco che il prossimo Galaxy Z Fold 7 potrebbe riuscire in tutto questo e segnare un nuovo passo verso questo obiettivo. Si pensa infatti che sarà molto più sottile rispetto a tutti i precedenti modelli anche se la strada per arrivare ad uno smartphone di spessore uguale ad un dispositivo tradizionale, è ancora molto lunga.