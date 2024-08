Fotografare una persona senza permesso è reato? La legge parla chiaro

Hai fotografato qualcuno senza il suo consenso? Scopri se hai commesso un reato e quanto grave è: la legge parla chiaro.

Oggi ritrovarsi nelle foto altrui senza nemmeno saperlo non è un evenienza così fortuita. Gli smartphone sempre in mano, la fotocamera sempre a portata di click e di scatti, selfie e foto da postare su tutti i social. Non succede affatto di rado, infatti, di vedere su Instagram, Facebook e TikTok, foto e video di sconosciuti che vengono postati senza particolari problemi, alla mercè del pubblico spietato di internet. Ma siamo certi di non stare commettendo alcun reato?

Che siamo noi i fotografi seriali che compulsivamente scattano e postano, amici, parenti e sconosciuti, oppure se abbiamo il sospetto di essere stati ripresi con fotocamere o smartphone, la domanda è lecita: è reato immortalare qualcuno senza che lo sappia? Senza, di conseguenza, il suo consenso? Ecco tutto quello che dice la legge sull’argomento.

La legge parla chiaro: fotografare qualcuno senza che lo sappia è reato o meno?

Come in tutti i casi, dipende dalla situazione e dal singolo avvenimento, ma c’è ovviamente una regola generale e una casistica certa, coperta dai codici di legge del nostro Paese. Ad oggi, con l’uso compulsivo degli smartphone e dei social, diventa sempre più importante comprendere che cosa si possa o non si possa fare in materia. E la legge non lascia spazio a tanti dubbi.

Per poter fotografare qualcuno, serve il suo consenso. Il problema non sta tanto nell’atto di fotografare in sé e di tenere l’immagine di qualcuno nella galleria del proprio telefono o nella scheda SD della fotocamera, ma nell’uso di queste immagini. Per togliersi ogni dubbio: pubblicare le foto di qualcuno senza il suo consenso è reato. La persona può richiedere un risarcimento e la distruzione immediata di tutte le sue immagini prese senza autorizzazione, una richiesta che può fare di diritto.

Ci sono alcune deroghe alla legge che riguardano, ad esempio, le persone famose o note o nel caso in cui si tratti di reportage giornalistici o ai fini dell’informazione e della cronaca. E dalla parte offesa? Se vi rendete conto, dunque, di essere presenti in una foto pubblica senza che voi abbiate dato il consenso per la divulgazione, potete di diritto chiedere che venga cancellata immediatamente ed eventualmente anche il risarcimento dei danni morali.