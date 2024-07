Foto perse o danneggiate? Con iOS 18 non sarà più un problema: novità clamorosa

La nuova versione del sistema operativo di Apple avrà un sistema del tutto nuovo per recuperare le foto perse o danneggiate.

Negli ultimi mesi, in merito al mondo della telefonia mobile, si è discusso tanto a riguardo della nuova versione del sistema operativo di Apple, ovvero iOS 18, che dovrebbe essere rilasciata ufficialmente il prossimo autunno praticamente in concomitanza con i nuovi iPhone 16.

Molte delle caratteristiche e novità del nuovo sistema operativo sono state già presentate mentre altre stanno venendo scoperte man mano giorno dopo giorno come questa funzione innovativa per quanto riguarda foto perse o danneggiate. iOS 18 non solo è stato presentato ufficialmente durante l’ultima conferenza dell’azienda di Cupertino, ma una sua versione beta è stata anche rilasciata su diversi dispositivi.

Questo significa che già diversi utenti hanno avuto la possibilità di provare in anteprima le nuove funzioni, seppur in maniera primordiale. La novità più eclatante è sicuramente quella relativa alla personalizzazione delle app sulla schermata home che potranno cambiare colore a piacimento, ma saranno presenti anche funzioni innovative anche per quanto riguarda il centro di controllo e i widget a schermo.

Le foto perse o danneggiate non saranno più un problema su iOS 18

Non solo però, l’OS metterà a disposizione degli utenti anche un nuovo strumento importante per risolvere il problema delle foto perse o danneggiate. La nuova personalizzazione delle app e il nuovo centro di controllo non sono le uniche novità che saranno introdotte su iOS 18 che porterà a un aggiornamento a dir poco corposo anche per quanto riguarda l’app “Foto”, ovvero la classica galleria di fotografie salvate nella memoria dell’iPhone o dell’iPad.

La piattaforma in questione non solo sarà dotata di una nuova veste grafica e di una navigazione diversa al suo interno, ma conterrà anche un nuovo album chiamato “Recuperati“. In questo nuovo album saranno presenti tutti quei contenuti che sono stati danneggiati o persi nel processo di salvataggio in galleria per via di un malfunzionamento dell’app Foto oppure delle applicazioni di terze parti che hanno i permessi d’accesso alla piattaforma delle foto.

In questo modo su iOS 18 sarà possibile recuperare file apparentemente irrecuperabili perché siglati come “danneggiati”. Questo album apparirà solo nel momento in cui effettivamente ci saranno delle foto o dei video danneggiati da dover recuperare e non sarà presente di default come ad esempio la sezione dei file “eliminati di recente” oppure quella dell’album protetto da password.