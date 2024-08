Fortnite, gli oggetti di gioco acquistati sono in pericolo: rischi di buttarli così

È allarme per gli oggetti di gioco di Fortnite acquistati. Pare che molti di questi siano in pericolo, se fate così li buttate.

Ancora oggi, Fortnite viene considerato uno dei videogiochi di punta dell’intero settore. Si tratta di un Battle royale lanciato anni fa da Epic Games, capace – in pochissimo tempo – di diventare una solida certezza in tutto il mondo. Grazie a modalità di gioco che danno modo di mettersi alla prova contro altri 99 giocatori, alle varie season che portano a nuove mappe, armi e oggetti. E poi ancora, al lato competitivo che strizza l’occhio all’e-sport.

Ma c’è un altro punto, forse il più importante, che ha dato modo a questo colosso di diventare tale. Ossia gli oggetti acquistabili, che si trovano direttamente nello store del videogame. Tramite la moneta virtuale dei V-Bucks, è possibile scegliere ciò che si vuole e farlo proprio.

Di recente, in questo senso, è scattato un allarme che potrebbe interessare anche voi. Bisogna fare molta attenzione a quest’aspetto, se fate così rischiate di buttare tutti gli oggetti di gioco che avete acquistato nel corso degli anni.

Oggetti di gioco di Fortnite: come evitare di perderli

Avreste mai pensato di poter dire addio ai vostri oggetti di gioco di Fortnite? Magari ne avete di rari, che avete comprato durante le primissime season del Battle royale e che oggi valgono una fortuna. Oppure altri che sono costati più del solito, bellissimi da vedere e che vi accompagnano da settimane. Epic Games ha lanciato un monito a tutta la community: se fate in questo modo, rischiate di perdere tutto.

In particolare, c’è un ban che può portare alla sospensione dell’account per 3 milioni di giorni. Rendendo, di fatto, il profilo inutilizzabile per tutta la vita. A segnalare il tutto ci ha pensato un utente, che ha condiviso in rete l’immagine esplicativa. Senza però svelare il motivo per il quale è stato bannato.

Tanto da scatenare l’ironia delle altre persone, che hanno commentato: “Hai dichiarato guerra ad un paese? Adesso potresti lasciare in eredità il profilo alle prossime generazioni“. Con ogni probabilità, per ritrovarsi di fronte ad una sanzione simile, il giocatore deve aver usato la chat vocale in maniera altamente impropria. Ed ecco che Epic Games ha deciso di agire di conseguenza, facendo perdere non solo l’account con tutti i progressi, ma anche gli oggetti acquistati in-game durante gli anni.