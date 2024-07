Forse conosci il giochino di Google senza connessione… ma non conosci questi!

A chi non piace un bel gioco di tanto in tanto? I giochi possono essere un ottimo modo per rilassarsi, divertirsi e mettere alla prova la propria mente.

E con così tanti fantastici giochi disponibili per Android, non c’è mai un momento noioso. Ma cosa succede se non hai una connessione Internet?

Hai ancora un sacco di opzioni. Molti giochi per Android possono essere giocati offline, quindi non devi preoccuparti di rimanere senza intrattenimento quando sei fuori casa o senza segnale.

Ecco alcuni dei migliori giochi Android che puoi giocare senza connessione a Internet.

Goditi i giochi Android offline

Giochi di ruolo e strategia:

Stardew Valley: Costruisci la tua fattoria, fai amicizia con gli abitanti del villaggio e crea una vita per te stesso in questo gioco di simulazione di vita rilassante.

Costruisci la tua fattoria, fai amicizia con gli abitanti del villaggio e crea una vita per te stesso in questo gioco di simulazione di vita rilassante. Minecraft: Costruisci, esplora e sopravvivi in questo gioco di costruzione creativo senza limiti.

Costruisci, esplora e sopravvivi in questo gioco di costruzione creativo senza limiti. Terraria: Un gioco di avventura con elementi di RPG e sandbox dove puoi esplorare, combattere e costruire.

Un gioco di avventura con elementi di RPG e sandbox dove puoi esplorare, combattere e costruire. Alto’s Odyssey: Un gioco di corsa infinito con una grafica bellissima e una colonna sonora rilassante.

Giochi puzzle e arcade:

Monument Valley: Un gioco di puzzle con un design strabiliante e enigmi stimolanti.

Un gioco di puzzle con un design strabiliante e enigmi stimolanti. The Room Three: Un gioco di puzzle con una grafica eccezionale e un’atmosfera cupa e misteriosa.

Un gioco di puzzle con una grafica eccezionale e un’atmosfera cupa e misteriosa. SuperTuxKart: Un gioco di corse kart con una grafica in stile cartone animato e un gioco divertente.

Giochi di carte e da tavolo:

Card Crawl: Un gioco di carte che ti mette alla prova per affrontare creature sempre più difficili.

Un gioco di carte che ti mette alla prova per affrontare creature sempre più difficili. Solitaire: Un classico gioco di carte che puoi giocare da solo o contro il computer.

Un classico gioco di carte che puoi giocare da solo o contro il computer. Chess Pro: Un gioco di scacchi che ti consente di giocare contro il computer o contro altri giocatori online.

Altri giochi offline

Oltre a questi giochi specifici, ci sono molte altre opzioni disponibili. Puoi trovare facilmente molti giochi offline tramite il Google Play Store cercando “giochi offline”.

Ecco alcuni suggerimenti per trovare altri giochi Android offline:

Controlla la descrizione del gioco: Molti giochi elencano nella descrizione se è possibile giocarci offline.

Molti giochi elencano nella descrizione se è possibile giocarci offline. Leggi le recensioni: Gli utenti spesso menzionano se un gioco può essere giocato offline nelle recensioni.

Gli utenti spesso menzionano se un gioco può essere giocato offline nelle recensioni. Usa filtri: Alcuni negozi di app hanno filtri che ti consentono di trovare giochi che possono essere giocati offline.

Con un po’ di ricerca, troverai sicuramente molti fantastici giochi Android che puoi giocare senza connessione a Internet. Quindi, la prossima volta che ti trovi in ​​un posto senza segnale o hai semplicemente bisogno di una pausa dal mondo online, prendi il tuo dispositivo Android e divertiti con un gioco offline!