Finalmente sarà realmente possibile bloccare le chiamate spam, ma devi attivare facilmente questa funzione

Bloccare definitivamente le fastidiose chiamate spam sul tuo smartphone con l’app telefono Google: guida completa e dettagliata.

Le chiamate spam sono una fastidiosa realtà quotidiana per molti utenti di smartphone, soprattutto a causa delle continue telefonate commerciali da numeri apparentemente innocui, spesso con messaggi preregistrati. Tuttavia, esiste un metodo semplice per bloccare queste chiamate sul nascere, utilizzando un’applicazione ideata da Google.

Questa app si chiama “Telefono Google”. L’applicazione “Telefono Google” permette di gestire le chiamate in modo semplice e intuitivo. È scaricabile da qualsiasi dispositivo Android attraverso il Play Store, indipendentemente dal marchio del dispositivo. Per attivare il blocco delle chiamate spam,basta seguire pochi passaggi.

Una volta scaricata e installata l’app, bisogna aprirla e cliccare sui tre punti in alto a destra per accedere alle impostazioni. Da lì, si entra nella sezione “ID chiamante e spam” e si abilita l’opzione “Visualizza mittente e ID spam”. Successivamente, si torna indietro e si accede al menù “Numeri bloccati”, dove è possibile attivare “Blocca chiamate da truffatori e spam”. Si possono scegliere due opzioni: “Blocca tutte le chiamate provenienti da truffatori e spam” oppure “Blocca solo le chiamate provenienti da truffe ad alto rischio”.

Soluzioni alternative per bloccare le chiamate spam: app e funzionalità integrate

Nel primo caso, tutte le chiamate considerate spam vengono automaticamente bloccate prima dello squillo, mentre nel secondo caso vengono bloccate solo quelle segnalate come ad alto rischio. Un’altra opzione disponibile è “Vedi ID mittente spam”. Con questa impostazione, il cellulare avviserà della chiamata in arrivo e, se si tratta di spam, la contrassegnerà in rosso, permettendo all’utente di declinare la chiamata senza rispondere.

Oltre a “Telefono Google”, ci sono altre soluzioni per bloccare le chiamate spam. Ad esempio, molti telefoni Samsung hanno un’applicazione preinstallata che svolge la stessa funzione. Inoltre, sugli store digitali sono disponibili numerose altre app contro lo spam, come Truecaller o Should I Answer.

Queste applicazioni segnalano le chiamate spam basandosi sui numeri già identificati come tali nei loro database. Tuttavia, non sono in grado di riconoscere le chiamate spam da numeri non ancora segnalati. È importante sottolineare che molte delle chiamate spam oggi provengono da numeri di cellulare con prefissi nazionali, che possono sembrare innocui ma sono in realtà spam.

Questo significa che può capitare di ricevere chiamate spam non segnalate come tali dalle applicazioni, rendendo ancora più importante l’uso di soluzioni come “Telefono Google” per ridurre al minimo le interruzioni indesiderate.