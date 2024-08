Finalmente possiamo nascondere qualsiasi applicazione sull’iPhone: farlo è semplicissimo

La nuova beta di iOS 18 permette di far sparire tutte le app che vuoi tenere sotto controllo su iPhone con una procedura facilissima.

Sono già disponibili più di una procedura per poter nascondere le app su iOS. Ma la novità che arriva dalla nuova beta del sistema operativo rende la vita più facile se possiedi un iPhone.

Con l’ultimo aggiornamento, infatti, è arrivato un sistema che non solo permette di bloccare le app ma anche di nasconderle e di renderle quindi inaccessibili a chi non conosce il sistema di sblocco. Ma si tratta di espedienti che sfruttano altre caratteristiche presenti nel sistema operativo della Mela. La novità assoluta stavolta è che il sistema per nasconderle e bloccarle è presente all’interno del sistema operativo stesso. Il tutto ruota intorno all’autenticazione biometrica, ovvero all’utilizzo di Face ID oppure di Touch ID.

Nascondere le app su iPhone? Ora si fa sul serio

In alternativa si può gestire anche con un passcode. Vediamo come si fa e che cosa significa per la tua privacy. Per rendere inaccessibili le app puoi per esempio bloccarle. E la procedura è la seguente: tieni premuta l’icona dell’app e poi scegli come vuoi che venga sbloccata. Lo stesso sistema, ovvero tenere premuto sull’icona dell’app per far apparire il menu, serve anche per avere l’opzione di nascondere l’app.

Dove finiscono le app nascoste? Le puoi trovare in una cartella apposita in fondo alla libreria delle app. Sono in questo modo accessibili ma solo se sai che sono lì. Si possono bloccare e nascondere tutte le app di terze parti. Almeno questo è il limite che ora ha il servizio della nuova beta di iOS 18. Questo significa che per esempio puoi bloccare l’app di Amazon oppure Google ma non puoi bloccare o nascondere le app che arrivano preimpostate nel tuo sistema operativo.

Come accennavamo prima, però, questa nuova funzione per ora è disponibile solo e soltanto sulla nuova beta del sistema operativo della Mela. Questo significa che se vuoi usufruirne devi scaricare il sistema operativo ma sarebbe meglio, proprio perché si tratta di una beta, evitare di farlo se hai un solo device. Quando si tratta di sistemi operativi che sono ancora in fase di sviluppo, possono infatti verificarsi problemi e malfunzionamenti che a volte non hanno una soluzione immediata.

Se quindi ti trovi a non poter più utilizzare bene il tuo smartphone della Mela a causa di un bug nella beta del sistema operativo, potresti trovarti costretto a chiedere aiuto all’assistenza oppure eseguire un reset di fabbrica e sperare che tutti i file e le informazioni importanti fossero salvate da qualche parte con un backup.