Film e serie tv in arrivo a luglio su Netflix, c’è tantissimo da vedere: Élite, Kobra Kai e non solo

L’estate è il nuovo “periodo caldo” per l’uscita di film e serie Tv attesi dal pubblico sulle maggiori piattaforme di streaming in circolazione, e Netflix non fa eccezione.

L’intero mese di luglio è una fucina di nuovi programmi pronti a far divertire, spaventare, emozionare, il suo grande pubblico. Da inizio a fine mese è previsto un “parterre de roi” di nuovi film, serie televisive, documentari tra i più graditi e attesi della stagione. Ce n’è per tutti i gusti: blockbuster hollywoodiani, serie Tv italiane e straniere, documentari, sequel e prequel.

Insomma, questa estate promette di essere veramente ricca di contenuti, da gustare comodamente seduti sul divano o direttamente dal computer o dal tablet, dato che come sappiamo Netflix è fruibile da qualunque dispositivo audiovideo che sia dotato di connessione internet. Pronti quindi i pop corn e le bibite ghiacciate per godere di spettacoli tra i più interessanti di questo mese.

Uno degli show sicuramente più attesi è la sesta stagione di Cobra Kai, la serie Tv che fa da sequel alla saga di film Karate Kid, interpretati da Ralph Macchio, che riprende il ruolo di Daniel Larusso. Nella sesta e (si pensa) conclusiva stagione, i dojo di Daniel e Johnny Lawrence sono stati buttati fuori dalla valley. I due sensei devono ora decidere, insieme ai loro studenti, se vorranno partecipare al campionato mondiale di karate. La serie debutta il 18 luglio coi primi 5 episodi, poi ce ne saranno altri a novembre e la parte finale uscirà nel 2025

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel Foley torna in tutto il suo splendore

Tra le segnalazioni più “calde” di questo luglio c’è Beverly Hills Cop: Axel F, che segna il ritorno suo schermo di Eddie Murphy nei panni di Alex Foley, il Piedipiatti a Beverly Hills più famoso del mondo, che torna in azione in California per salvare la vita di sua figlia.

Con lui, gli amici di sempre Billy Rosewood e John Taggart, interpretati ancora una volta da Judge Reynhold e John Ashton, e nuovi amici come Joseph Gordon-Levitt, Kevin Bacon, Paul Reiser e Bronson Pinchot. Dal 3 luglio su Netflix.

Tra i titoli di film da vedere, La ragazza della palude (in uscita il 6 luglio) rappresenta un ottimo thriller, diretto da Olivia Newman con Daisy Edgar-Jones, così come il thriller italiano diretto da Renato De Maria intitolato Svaniti nella notte, con Riccardo Scamarcio e Annabelle Wallis. Disponibile dall’11 luglio, il film racconta la vicenda drammatica di Elena e Pietro, i cui figli vengono rapiti, che per pagare il riscatto faranno di tutto.

Oltre a Cobra Kai, va segnalata l’ottava stagione di Elite, la serie Tv spagnola ambientata a Las Encinas, un liceo privato molto prestigioso dove i misteri e tematiche sociali come la disuguaglianza, il razzismo, la tossicodipendenza, sono all’ordine del giorno. L’ottava stagione è disponibile dal 26 luglio.