Fibra a 2.5 Gigabit a casa per un prezzo imbattibile: la nuova promozione di Vodafone

La nuova promozione di Vodafone per la fibra

La Vodafone, che è un’azienda multinazionale britannica di telefonia, è attualmente presente in ben 25 paesi. Possiede inoltre circa 362 milioni di clienti in tutto il mondo, di cui 115 di rete mobile, 25 di rete fissa, 22 di clienti TV in Europa e 168 milioni di rete mobile in Africa. L’obiettivo principale della multinazionale londinese è ovviamente quello di migliorare il futuro e la vita delle persone, potenziando la connettività e le varie tecnologie.

Per questo motivo, il gruppo Vodafone lavora quotidianamente per costruire una società digitale migliore, affinché tutti possano avere a disposizione un sistema tecnologicamente avanzato, affidabile e sicuro. Bisogna inoltre ricordare che i vertici dell’azienda di telefonia del Regno Unito non trascurano la sostenibilità e la protezione del pianeta.

Tutto ciò che adoperano non compromette infatti la salute della Terra. E non solo: il programma del gruppo prevede anche una considerevole riduzione dell’impatto ambientale entro il 2025. Questa straordinaria compagnia telefonica ha recentemente lanciato un’offerta irrinunciabile, grazie alla quale tutti possono finalmente avere 2.5 Gigabit di fibra direttamente in casa ad un prezzo irrisorio.

Gli utenti hanno quindi la possibilità di navigare nella propria abitazione senza limiti. Ciò che sorprende maggiormente è la differenza tra il prezzo originale e quello scontato: la Vodafone propone infatti una promozione mai vista prima. Per attivare l’irrinunciabile offerta bastano solamente 19,95 euro, anziché gli originali 39,90 euro.

L’attivazione deve però essere eseguita online, altrimenti non sarà possibile usufruire della promozione. Per quanto riguarda il pagamento mensile, questo è di soli 24,90 euro, anziché 27,90 euro. L’azienda britannica consiglia inoltre di verificare la propria copertura e, subito dopo, di scegliere l’offerta migliore.