Festa tra i videogiocatori italiani, la promozione del momento è davvero folle: risparmi oltre 100 euro

C’è una nuova promozione che sta facendo impazzire gli amanti dei videogiochi. Scopri qual è e affrettati, scade tra poco!

Chi ama il mondo dei videogiochi sa sicuramente come ci siano spesso delle promozioni da cogliere al volo poiché consentono di provare una parte di alcuni titoli o di acquistarne addirittura per intero alcuni in promozione e, quindi, a prezzi stracciati. Si tratta di opportunità che sono sempre più a disposizione degli utenti e che spesso portano la firma di una nota piattaforma diffusa in tutto il mondo.

E a tal proposito, in questi giorni è stata pubblicata una nuova offerta che consente di risparmiare più di 100 euro, ottenendo dei giochi molto ambiti e di sicuro interesse anche per chi non è ferrato sul genere ma, proprio per questo, ha voglia di sperimentare. Ecco, quindi, qual è la promozione in questione, da non perdere assolutamente e della quale è importante approfittare subito, visto la data di scadenza estremamente vicina.

La promozione del momento: qual è e fin quando è possibile approfittarne

Poter godere di nuove promozioni relative al mondo dei games è sempre una gran fortuna. E su Epic Games c’è proprio una nuova offerta che sta per scadere. Si tratta della possibilità di acquistare senza alcuna spesa sia un gioco per Pc che un pacchetto di contenuti per un altro gioco. E tutto per una spesa totale che, normalmente, supererebbe i 100 euro.

Il primo gioco è Redout 2, che come molti sapranno ha a che fare con le corse in ambientazione futuristica e che è tutto italiano. Andando invece al pacchetto di contenuti, si tratta di quello relativo ad Idle Champions of the Forgotten Realms. Un pacchetto davvero ricco e che contiene diversi rafforzamenti per i giocatori che amano questo videogioco.

Come già detto, però, si tratta di due promozioni a tempo e che per la precisione scadranno il 20 giugno alle 17:00. Per questo motivo, chi è interessato (o anche semplicemente curioso), dovrebbe affrettarsi a scaricare gioco e pacchetti che una volta presi rimarranno per sempre senza dover acquistare nulla di più.

Ricordiamo che spesso per la mole di utenti che arrivano proprio all’ultimo, si rischia in problemi di stabilità dei siti e nella mancanza di scaricare correttamente i giochi. Il consiglio è quindi quello di fare rapidamente la propria scelta e di approfittarne ben prima della scadenza. In questo modo non si correranno inutili rischi e si potrà quantomeno provare qualcosa di nuovo.