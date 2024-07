Fattura elettronica errata? Niente paura, questo è l’unico metodo per annullarla in 5 minuti

Hai sbagliato una fattura elettronica e vuoi annullarla? Ecco che cosa puoi pensare di fare: risolverai in fretta.

Continuamente si inviano fatture elettroniche per poter ricevere l’importo del proprio sudato lavoro. Parliamo di una procedura delicata e che, al minimo errore, può comportare diversi problemi. Un numero sbagliato, una data mensile diversa da quella corrente o un codice univoco errato, possono impedire a chiunque di ricevere il proprio stipendio. Per risolvere questa situazione, però, è necessario annullarla prima di tutto.

Ma come è possibile riuscirci? Di base sappiamo che evitare che arrivi una fattura elettronica inviata è quasi impossibile. Questo perché, il sistema ricevente, la elabora e poi si occupa di spedirla al mittente. Ciò che occorre è seguire una procedura molto facile per annullarla in fretta: ecco cosa devi assolutamente fare.

Fattura elettronica sbagliata, puoi annullarla prima che arrivi così: è facile

Quello che serve è una semplice nota di variazione. Si tratta di un documento che notifica eventuali correzioni su una fattura, e ne esistono di diverso genere. Un esempio lampante può essere il documento TD04, utilizzato per correggere la cifra inserita in una fattura (l’importo è maggiore rispetto a quello originale). Oppure il documento TD05, che serve ad inserire un importo minore rispetto a quello dovuto.

La nota di variazione, quindi, è una fattura a tutti gli effetti che corregge quella già inviata. Ogni sistema ricevente ne ha una e può essere compilata da tutti, quindi non è una procedura troppo difficile. Infatti, recandosi nella sezione di fatturazione elettronica, è sufficiente aprire un file e poi selezionare la voce “Nota di credito”. A questo punto si dovranno immettere tutti i dati ed inviarla, specificando nella descrizione per quale fattura è destinata.

Il sistema ricevente, però, non rimane impassibile durante il processo. Di base annulla le fatture uguali fra loro o che non hanno una numerazione differente. Dunque, se per caso è stata mandata una fattura con una numerazione uguale ad un’altra, di sicuro verrà annullata di base e non spedita al cliente.

In questo caso la nota di credito (chiamata anche storno) non sarà necessaria e farà tutto il sistema ricevente. Con questi consigli riuscirete a sistemare la situazione molto velocemente, senza dovervi preoccupare troppo di una fattura sbagliata. Vi è mai capitato di compilarla erroneamente prima d’ora?