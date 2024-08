Fatti chiamare solo dai preferiti e silenzia tutti gli altri contatti

Nell’era digitale, la gestione delle notifiche e delle chiamate ricevute è diventata una componente fondamentale della nostra quotidianità.

Tra riunioni importanti, momenti di studio o semplicemente periodi di riposo, la funzione “Non disturbare” dei nostri dispositivi mobili si rivela uno strumento prezioso per mantenere la concentrazione o il relax. Tuttavia, esiste il rischio di perdere chiamate importanti da persone care o contatti professionali prioritari. Fortunatamente, è possibile configurare i nostri smartphone per ovviare a questo problema, consentendo le chiamate dai contatti preferiti anche quando la modalità “Non disturbare” è attiva.

Per iniziare, è necessario accedere alle impostazioni del proprio dispositivo. Questo può essere fatto facilmente trovando l’icona delle impostazioni nella schermata principale o nel cassetto delle applicazioni. Una volta aperte le impostazioni, il passo successivo consiste nell’accedere alla sezione dedicata alla gestione delle notifiche e della modalità “Non disturbare”, che può variare leggermente a seconda del modello e del sistema operativo dello smartphone.

All’interno delle impostazioni relative alle notifiche o al suono, si troverà una voce denominata “Focus”, “Concentrazione” o un termine simile che porta alla gestione avanzata della modalità “Non disturbare”. Selezionando questa opzione si aprirà un menu che permette di personalizzare diversi aspetti della modalità in questione.

Una volta entrati nella sezione dedicata al focus o alla concentrazione, sarà possibile selezionare specificatamente la configurazione per la modalità “Non disturbare”. Questa scelta consente di accedere alle opzioni avanzate per questa specifica funzionalità.

Gestione dei contatti preferiti

All’interno delle opzioni dedicate alla modalità “Non disturbare”, vi sarà una sezione intitolata qualcosa come “Consenti notifiche da persone”. Selezionando questa voce si aprirà un ulteriore menu dove è possibile aggiungere manualmente i contatti dai quali si desidera ricevere le chiamate anche quando la funzionalità è attiva. Per facilitarne l’utilizzo e garantire che tutte le chiamate importanti vengano ricevute senza interruzioni, esiste l’opzione di aggiungere direttamente tutti i contatti presenti nella lista dei preferiti.

Per includere tutti i numeri salvati nei propri favoriti senza doverli selezionare uno ad uno manualmente, basta trovare l’opzione relativa alle telefonate all’interno del menu precedentemente citato e modificare la selezione da “solo persone autorizzate” a “preferiti”. In questo modo tutti i contatti marcati come preferiti sul dispositivo verranno automaticamente autorizzati a bypassare la modalità “Non disturbare”.

Se invece si desidera avere un controllo più granulato su chi può effettivamente raggiungerci durante questi periodi di silenzio digitale, esiste sempre l’opportunità di aggiungere manualmente singoli contatti attraverso l’opzione “aggiungi persone”. Inoltre, per chi dispone di liste predefinite all’interno dell’applicazione Contatti (ad esempio famiglia, lavoro ecc.), è possibile selezionarle direttamente tramite un’apposita voce nel menu superiore sinistro durante il processo d’aggiunta.

Queste funzionalità offrono quindi una flessibilità significativa nella gestione delle comunicazioni urgenti ed essenziali senza compromettere momenti in cui ci si vuole isolarsi dal mondo esterno. Grazie a queste opzioni avanzate disponibili sui dispositivi moderni è possibile bilanciare efficacemente connettività ed esigenze personali.