Fatichi con l’inglese? Queste app fanno al caso tuo: da principiante a esperto in poco tempo

Scopri quali sono le app più indicate per imparare al meglio l’inglese senza uscire da casa: le scarichi e ti cambi la vita in poco tempo.

Conoscere l’inglese significa aver accesso alle informazioni che si trovano sul web in modo più completo, aiuta a parlare con gente di tutto il mondo e consente di sentirsi più al sicuro quando ci si trova in viaggio all’estero. Per ottenere un buon livello della lingua, però, spesso occorrono corsi e corsi da seguire e che non sono sempre alla portata di tutti sia per il costo spesso molto elevato che per il tempo da spendere tra spostamenti e lezioni online.

Per fortuna esiste anche un’altra via che sta prendendo sempre più campo e che è quella delle app online. Alcune tra queste sono infatti in grado di insegnare molto e di farlo in modo divertente e leggero. Scopriamo quali sono le più performanti nonché in grado di portare a risultati importanti. Studiare inglese da un’app, specie se si hanno almeno le basi, può essere un’esperienza davvero divertente e in grado di offrire più di quanto si immagini. A patto, però, di scegliere quelle giuste.

Le app più utili per studiare inglese

Per iniziare non si può non citare Duolingo che consente di imparare sia la grammatica che la pronuncia senza davvero studiarle ma esercitandosi giornalmente con giochi, e prove sul campo. C’è poi EWA che consente di imparare basandosi su serie tv, film, canzoni, etc… Proprio l’ideale per chi ha bisogno di qualcosa di diverso. Per chi desidera imparare un inglese più pratico e utile sul lavoro o nelle situazioni quotidiane, c’è ELSA, un‘app che aiuta sia per la scuola che per altri settori.

Per chi desidera perfezionare il proprio inglese ci sono poi delle app che consentono di chattare con altri studenti come nel caso di CioParla o di effettuare delle videochiamate con madreglingua inglesi come per l’app Torta. E non manca, infine, la possibilità di affinare la lingua in app che sono dei veri e propri social network. Un esempio? Tandem, che consente di parlare con i vari profili in base al loro livello di inglese.

E per chi ama l’IA, Quizlet consente di usarla per poter eseguire esercizi e studiare ciò che serve in base al livello personale. Insomma, studiare inglese non è mai stato così facile. E se è vero che per impararlo con tanto di grammatica e regole un corso rimane sempre la scelta migliore, è anche vero che per poterlo parlare in viaggio, le app sopra elencate possono fare davvero miracoli.