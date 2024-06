Fastweb lancia il computer smart IA: tutti i dettagli e le novità

Grandi novità dal mondo di Fastweb. È stato annunciato il computer smart IA. Una vera innovazione destinata a società e aziende.

In questi ultimi due anni, l’avvento dell’intelligenza artificiale si è imposto sempre di più andando a cambiare il modo di intendere il web e tutto ciò che lo circonda, ma anche la telefonia e la tecnologia in generale. Diverse società hanno già implementato l’IA nelle proprie strutture. Così come altre si sono soffermate a studiarla e a lavorarci su per ottenere qualcosa di diverso e di personalizzato da proporre alla propria clientela, mantenendo sempre la giusta sicurezza.

Un esempio in tal senso è quello di Fastweb che ha recentemente annunciato il prossimo arrivo di un computer smart IA sul quale la società avrebbe lavorato per diverso tempo portando a sviluppi davvero interessanti e in grado di garantire una maggior stabilità. Scopriamo tutto quel che c’è da sapere a riguardo e quali sono le novità più interessanti.

Fastweb annuncia il computer smart IA

Sembra proprio che Fastweb abbia deciso di restare al passo coi tempi o, addirittura, di anticiparli. Una mossa che è stata resa possibile dallo sviluppo di un modello di intelligenza artificiale rivolto alla gestione dei dati, e tutto con un’attenzione particolare verso il copyright.

Fastweb, di recente, ha infatti reso noto un modello creato internamente e che in tutta trasparenza ha accumulato 1500 miliardi di token in italiano e tutti ottenuti secondo accordi specifici con le varie società e mai in modo da violare privacy o copyright altrui. Un lavoro per il quale sono nati sodalizi con Bignami Edizioni, Common Crawl, le Gazzette ufficiali, etc…

Lo scopo è quello di diventare il primo modello italiano di intelligenza artificiale generativa, affiancandosi così a quelli internazionali e offrendo così la possibilità di sviluppare e commercializzare delle applicazioni verticali rivolte alle pubbliche amministrazioni e alle aziende.

Un obiettivo sicuramente importante e per il quale sono stati investite ingenti somme. Al momento, inoltre, a lavorarci pare che ci siano 50 persone il cui unico scopo è appunto quello di perfezionare il sistema di AI rendendolo performante, sempre più avanzato e in grado di offrire soluzioni specifiche e di qualità alle aziende.

Un percorso che sicuramente necessita ancora di studio e di accorgimenti vari ma che si rivela al contempo unico nel suo genere e in grado di portare Fastweb a farsi notare in quanto promotrice di questo nuovo metodo di sviluppo, sicuramente intelligente e assolutamente originale.