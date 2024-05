Fai questa analisi sul tuo smartphone: così puoi individuare le app che fanno solo danni

Puoi scoprire quali app recano un serio danno al tuo smartphone tramite questa analisi: evita pesanti conseguenze.

La gestione dello smartphone deve tener conto di tanti fattori dato che alcuni di questi possono incidere negativamente sul dispositivo. In particolar modo ci sono delle app che ostacolano il corretto funzionamento del telefono e per tale ragione è necessario correre ai ripari.

Le applicazioni installate sullo smartphone hanno una loro incidenza sulla batteria del dispositivo, con alcune che possono ridurne la durata. Nonostante un processo conosciuto da tanti utenti alle volte non ci si accorge nemmeno che un’applicazione sta consumando una grande quantità di energia della batteria.

Per ripristinare l’equilibrio del proprio dispositivo, che sia Android o iOS, è utile conoscere una specifica analisi. Questa consente di intercettare le app che consumano la batteria del telefono e risolvere un problema che con il tempo può solo farsi più grave.

Come individuare le app che consumano la batteria dello smartphone: procedura per Android e iOS

Gli smartphone attualmente sul mercato si collegano a due sistemi operativi: Android e iOS. L’analisi da condurre sui vari dispositivi è diversa ma non eccessivamente complicata. Solo in questo modo si potrà capire quali app consumano la batteria del telefono.

Partiamo dai dispositivi Android dove è necessario dirigersi nelle “Impostazioni” e cercare la sezione “Batteria“. All’interno sarà riportato un riepilogo dell’autonomia residua dello smartphone, le informazioni sull’ultima ricarica e le applicazioni che stanno consumando maggiormente.

Questo elenco generalmente è riportato sotto la dicitura “Uso batteria” e si può controllare facilmente. Se all’interno della lista si segnala un’app energivora ma inutilizzata si può cliccare su di essa per eseguire un arresto forzato.

Spostiamoci adesso su iPhone e concentriamoci sempre sulle “Impostazioni” del dispositivo. Qui bisogna scorrere verso il basso e cliccare sulla voce “Batteria” per aprire l’elenco dei programmi che hanno consumato di più. Anche in questo caso è possibile analizzare dettagliatamente il consumo di ogni singola app, con una indicazione in percentuale e minuti.

È possibile anche riavviare il dispositivo per risolvere il problema del consumo anomalo della batteria, oppure disattivare alcuni processi associati al programma, tra cui l’aggiornamento automatico in background.

L’aggiornamento in automatico in background si può disattivare andando nella sezione “Generali” presente nelle “Impostazioni” e poi premere “Aggiorna app in background“. Qui bisognerà spostare l’interruttore su OFF delle app per la quale si vuole intervenire.