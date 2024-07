Fai fatica a inserire emoji sul tuo PC? Ecco un trucchetto pratico e veloce

Le emoji sono diventate un modo popolare per aggiungere personalità ed espressione alle nostre comunicazioni digitali.

Che tu stia chattando con gli amici, scrivendo un’e-mail o postando sui social media, le emoji possono rendere le tue conversazioni più coinvolgenti e divertenti.

Se utilizzi Windows, potresti chiederti come inserire le emoji nei tuoi messaggi. Fortunatamente, Windows offre alcuni metodi semplici per farlo. Ecco due modi per inserire le emoji su Windows.

Utilizzando questi metodi, puoi facilmente inserire emoji nei tuoi messaggi su Windows.

Come inserire le emoji su Windows

1. Utilizzare la tastiera su schermo:

Windows offre una tastiera su schermo integrata che include una vasta selezione di emoji. Per accedervi, segui questi passaggi:

Apri il menu “Start” e cerca “Tastiera su schermo”

Seleziona l’opzione “Tastiera su schermo”.

La tastiera su schermo apparirà sullo schermo.

Fai clic sull’icona “Emoji” situata nella parte inferiore sinistra della tastiera.

Ciò aprirà un pannello con una varietà di emoji tra cui puoi scegliere.

Seleziona l’emoji desiderata facendo clic su di essa, e verrà inserita nel campo di testo attivo.

2. Utilizzare la scorciatoia da tastiera:

Windows offre anche una scorciatoia da tastiera pratica per inserire le emoji. Ecco come funziona:

Premi il tasto “Windows” + “.” (punto).

Ciò aprirà un pannello emoji con diverse categorie tra cui scegliere.

Utilizza le frecce direzionali per navigare tra le categorie e seleziona l’emoji desiderata.

Puoi anche digitare il nome o la descrizione dell’emoji che stai cercando.

Premi “Invio” per inserire l’emoji nel campo di testo attivo.

Che tu stia cercando un modo veloce per esprimere le tue emozioni o desideri semplicemente aggiungere un po’ di personalità ai tuoi messaggi, le emoji sono uno strumento prezioso che arricchisce la tua esperienza di comunicazione digitale.