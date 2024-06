Fai avviare il tuo PC in una manciata di secondi con questo trucco da esperti: basta un minuto

Il tuo computer si avvia troppo lentamente? Ecco come puoi risolvere in pochi secondi: è un trucco davvero geniale.

Comprare un buon computer richiede una grande conoscenza del settore. Bisogna acquistare i componenti giusti, così da assemblare una macchina come si deve. E in caso di necessità, che forse è la soluzione migliore, si può pensare di contattare un negozio di informatica o rivolgersi alla grande distribuzione per l’acquisto di hardware già assemblato. Ma le prestazioni possono peggiorare in fretta nel quotidiano.

Se il computer viene gestito male, c’è il rischio che rallenti in poco tempo. E tutto questo può essere dovuto ad alcuni programmi che sono stati installati. Non importa il peso o il tipo di funzione che offrono, più quando e come vengono avviati. Difatti bisogna fare attenzione al loro avvio e al tempo che ci impiegano. Risolvere questi problemi renderà il computer più veloce. Che cosa bisogna fare in questo caso?

Velocizza il tuo PC in questo modo: segui la procedura passo dopo passo

Ciò che serve è gestire i programmi tramite il Task Manager (in italiano Gestione Attività). Si tratta di un servizio disponibile in tutti i computer, che ha il compito di monitorare i programmi attivi e disattivati. Inoltre valuta anche altri dati interessanti, come quelli che riguardano la CPU o la GPU per esempio. Però, a noi, importa un altro tipo di funzione. Cioè quella che regola l’avvio dei programmi quando il computer viene acceso.

Per limitare il loro avvio è sufficiente aprire il Task Manager in due modi. Con la combinazione di tasti CTRL + ALT + CANC o cercandolo nella barra di ricerca, così da aprirlo facilmente e senza troppi problemi. A questo punto, dopo averlo fatto, dovremo recarci nella sezione “App di avvio”, in modo tale da vedere quali programmi siano presenti. Qui verranno illustrate le applicazioni principali, con il loro specifico impatto di avvio.

Quello che serve è disabilitare i programmi superflui, ossia che non dovrebbero essere aperti fin da subito. Un esempio potrebbero essere i software di editing, launcher di videogiochi, servizi vari e via dicendo. Ciò che non dovrebbe essere aperto fin da subito, quindi, dovrà essere disattivato e poi attivato (manualmente) soltanto da noi. Dopo averlo fatto riavviate il computer, così da confermare le modifiche effettuate.