Evita di fare figuracce quando rispondi alle chiamate: la novità per iPhone e Mac

Su iPhone e Mac è arrivata una novità importantissima sulle chiamate. Tutti l’aspettavano ed eviterà di farti fare brutte figure.

Sono tanti gli utenti che decidono di acquistare un iPhone o un Mac per le loro funzioni super tecnologiche. Ciò che promettono questi apparecchi è alta qualità e un sistema operativo originale. Tuttavia, quando si compra un melafonino o un pc targato con la mela morsicata bisogna fare attenzione ad alcune cose. Ci sono, infatti, alcune problematiche che recentemente sono state risolte in questi prodotti Apple.

Molti utenti si sono lamentati per aver visto apparire alcune cose nello schermo durante una videochiamata. Stiamo parlando di immagini come dei coriandoli o pollici esplodere sul monitor mentre si muovevano le mani durante la conversazione. Sono migliaia di utenti ad aver notato questa stranezza, pensando fosse qualcosa che dipende da Zoom e WhatsApp, ma in realtà non è così perché dipende proprio dal dispositivo.

Come disattivare le reazioni alle videochiamate su Mac e iPhone

Si tratta di una funzione chiamata “reazione alle videochiamate“ ed è considerata buffa e per alcuni perfino imbarazzante. La bella notizia è che ora è possibile disattivare questa funzionalità delle reazioni e impedire, di conseguenza, che questi effetti appaiano sullo schermo durante le chiamate di lavoro, facendoti fare una non proprio bella figura. In questo articolo vedremo come.

Come detto le reazioni alle videochiamate su Mac e iPhone si attivano perché esiste una funzione che è stata attivata dall’utente. In base al dispositivo ci sono due modi diversi per disattivarla. Per quanto riguarda il Mac, quando si è in una videochiamata, bisogna cliccare sul menu video che si trova nella barra dei menu. E’ una icona verde a forma di telecamera in cima allo schermo.

Dopo averla individuata bisogna cliccare sull’opzione “reazioni” nel menu a discesa per disattivare le reazioni per tutte le videochiamate. Invece, se si è in videochiamata sull’iPhone bisogna aprire il centro di controllo e successivamente toccare la scheda vita. Dopodiché bisogna toccare le opzioni di reazione per disattivare gli effetti basati sui gesti.

Quando Apple ha lanciato la versione iOS 17.4, all’inizio di quest’anno, ha dato la possibilità agli sviluppatori di app di videochiamate di terze parti di disattivare queste reazioni per impostazione predefinita. Quindi, se l’app di videochiamata preferita ha implementato questa modifica, potresti non aver bisogno di disattivare manualmente le reazioni.