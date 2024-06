Eurospin, inizia il ‘Weekend di follia’: televisione 32″ a pochi euro, meglio affrettarsi

Eurospin lancia un’offerta davvero imperdibile e che riguarda una televisione da 32″. Affrettati, scade tra poco!

Poter godere di una tv che sia in grado di fornire un’ottima esperienza visiva e sonora, tale da far immergere del tutto in ciò che si guarda, è di sicuro una gran fortuna. E lo è ancora di più per chi ama trascorrere il tempo libero guardando serie tv o organizzando serate cinema con le persone che ama.

A tal proposito, Eurospin ha appena lanciato un’offerta davvero incredibile e che riguarda proprio una televisione da 32’ acquistabile a poco prezzo. Per approfittare dell’offerta, però, è importante agire rapidamente perché i pezzi potrebbero esaurirsi e perché la stessa scade tra pochi giorni. Ecco, quindi, cosa sapere per non perdere l’occasione di acquistare (a poco prezzo) una nuova tv.

Ecco la nuova offerta di Eurospin: televisore super a poco prezzo!

Chi ama trascorrere il tempo libero o il week end rilassandosi con un bel film sa bene come la qualità della tv sia indispensabile per rendere l’esperienza praticamente perfetta. A volte, però, acquistarne una nuova può risultare complesso per via delle tante spese. Un problema che da oggi non sarà più tale grazie alla nuova tv da 32” di Eurospin. Con soli 109,99€ è infatti possibile portarsi a casa un televisore UNITED led con sintonizzazione Dv8 T2, con ingressi USB, HDMI, mini AV e slot CI e con tanto di stand compreso nel prezzo.

Un prodotto che è davvero utile e in grado di soddisfare tutti, ma che sarà possibile ottenere a questo prezzo solo agendo molto in fretta. La promozione che fa parte del ‘Weekend di follia’ di Eurospin è valida infatti da venerdì 14 a domenica 16 giugno 2024. C’è quindi ancora poco tempo per decidere e per recarsi in negozio prima che i prodotti vadano in esaurimento. Come sempre, quando si tratta di queste offerte, infatti, la promozione può finire prima se i prodotti vanno in esaurimento. E questo perché non è previsto che i negozi siano riforniti.

Intanto, è possibile prendere già le misure dello spazio che occuperà la tv, considerando che con lo stand che misura 72,4x18x47,1 cm mentre senza stand la misura in totale è di 72,4×8,8z42,5 cm. In questo modo ogni dubbio potrà essere fugato in anticipo e si potrà correre a prendere il televisore da 32” che sarà sicuramente in grado di rendere ogni serata molto più piacevole.