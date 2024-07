Euronics, sconti speciali: televisori di ultima generazione a pochi euro ma solo fino a questa data

Euronics ha deciso di attivare degli sconti speciali sui televisori di ultima generazione: proposti a pochi euro ancora per pochi giorni.

È tempo di interessanti proposte da parte di Euronics che riguardano diversi televisori. La nota catena specializzata nell’elettronica di consumo ha deciso di mettere in atto delle promozioni incredibili, dato che molte Tv vengono offerte ad un prezzo davvero basso e alla portata di tutti.

Il settore dei televisori è cambiato nel corso degli anni, con i modelli di ultima generazione a fornire delle prestazioni di altissimo profilo sia dal punto di vista dell’immagine che su quello dell’audio. Per questo motivo analizzare periodicamente le offerte in merito è una scelta adeguata per non lasciarsi trovare impreparati.

In questo caso ci sono diversi televisori che con un prezzo molto vantaggioso. La promozione però durerà ancora qualche giorno e per tale ragione non bisogna attendere eccessivamente per non perdere una grande occasione.

Euronics, le offerte sui televisori: prezzi vantaggiosi

La nota catena Euronics non è nuova a promozioni che catturano in pochi istanti l’attenzione dei consumatori. Questa volta lo ha fatto tramite il volantino dedicato ad audio e video, dove ci sono in promozione tantissimi televisori, alcuni ad un prezzo davvero conveniente.

Partiamo subito con una TV Samsung Smart Tv LED Crystal da 43 pollici proposta al prezzo di 349€. Lo stesso modello ma da 55 pollici è proposto al prezzo di 449€. Per chi invece è alla ricerca di un televisore più compatto c’è a marchio Samsung un modello da 32 pollici Full HD al prezzo di 269€.

Anche LG ha all’interno delle sue proposte una Tv da 32 pollici HD Ready al prezzo di 199€. Spostandoci in casa Hisense c’è da segnalare una Smart Tv Q-Led 4K da 43 pollici al prezzo di 329€. Mentre la Smart Tv Mini LED 4K da 50 pollici presenta un prezzo di 499€.

Infine troviamo una Smart Tv Ultra HD 4K tecnologia LED a marchio TLC da 55 pollici al prezzo di 329€. Questo modello presenta anche il Dolby Audio e monta il sistema operativo Android, che le permette di essere una Google Tv. In questo caso, come evidenziato dal volantino, dal 5 luglio ci saranno in vendita solo 210 pezzi totali. Dunque, le offerte sono varie e la scelta dipende dalle proprie esigenze e capacità di spesa. Ricordiamo ai lettori che queste promozioni saranno valide ancora per pochi giorni, precisamente fino al 17 luglio 2024.