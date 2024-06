Esselunga, offerta record: tv LED a prezzo stracciato, ma devi affrettarti

Clamorosa offerta per dei tv LED: se vi serve un nuovo pannello non potete farvi sfuggire l’occasione, ma sbrigatevi perché sta per scadere.

Le vecchie tv a tubo catodico sono ormai un ricordo del passato, un qualcosa che si vede solamente nelle serie tv e nei film ambientate negli anni ’80 e ’90. Sono ancora parecchie, invece, le persone che continuano ad avere in casa dei vecchi pannelli al plasma, una tecnologia superata e che ha anticipato quella a LED.

Il recente cambio di frequenza del digitale terreste ha convinto molti a comprare un televisore di ultima generazione, magari con tecnologia Oled, Qled, MiniLed o Cristalli Liquidi, ma c’è anche chi ha preferito non effettuare una simile spesa e accontentarsi di un decoder, sacrificando la possibilità di usufruire delle applicazioni di streaming o di internet.

Chiunque abbia voglia dunque di cambiare televisore per usufruire anche delle funzioni smart o chi si trova nella necessità di farlo perché il vecchio pannello ha smesso improvvisamente di funzionare, oggi lo dovrà fare senza poter usufruire degli incentivi messi a disposizione dal governo durante la fase di passaggio al DVB-T2.

Offerta Esselunga: TV LED a prezzo stracciato ma per poco tempo

Il vantaggio di un settore tecnologico in costante evoluzione è che i modelli che inizialmente sono “all’ultimo grido” nel giro di un anno diventano “vecchi” e dunque scendono di prezzo. Il trucco per avere un ottimo televisore ad un prezzo molto inferiore a quello di lancio sul mercato è infatti quello di attendere che esca il modello successivo.

Inoltre in quest’epoca c’è una forte concorrenza e le varie catene di negozi offrono spesso in saldo alcuni modelli. Sapere attendere l’occasione giusta è dunque fondamentale per accaparrarsi l’oggetto del desiderio ad un prezzo conveniente e oggi vi vogliamo parlare proprio di un’occasione che va lasciata scappare.

L’Esselunga di Torino, infatti, ha pubblicato il volantino delle offerte settimanali che scadono il 19 giugno e tra i vari articoli in saldo ci sono anche diversi tv LED che potrebbero fare al caso vostro. Se vi servi un tv piccolo da mettere in cucina ad esempio c’è un Thompson HD Ready da 24″ a soli 79,99 euro. Se preferite qualcosa di leggermente più grande c’è un Android Tv della United da 32″ – sempre HD Ready – a soli 119,00 euro.

Se siete alla ricerca di tv con risoluzione Full HD da mettere in salone, nel volantino trovate un Qled della Saba da 40″ a 199,00. Per gli amanti dei film c’è un LG 4K da 43″ a 239,00, ma anche un Android Tv della Thompson da 55″ – sempre 4K – a 299,00 euro. Il pezzo forte del volantino è sicuramente il Samsung Serie 7 a Cristalli Liquidi da 55″ con risoluzione 4K che costa 379,00 euro.