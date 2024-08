Epic Game Store dà il via ai saldi estivi: tantissimi giochi a meno di 10 euro

Siamo nel pieno della stagione estiva ed è periodo di saldi anche nel mondo dei videogiochi: ecco gli sconti dell’Epic Games Store.

Quando si parla di saldi la maggior parte delle persone pensa subito ai prodotti d’abbigliamento, ma in realtà anche nel mondo della tecnologia e, soprattutto, dei videogiochi arrivano periodi dell’anno nei quali è possibile sfruttare sconti e promozioni: proprio in questo periodo durante il mese di agosto, ad esempio, c’è l’opportunità di sfruttare i saldi estivi su diversi store online, come l’Epic Games Store, sul quale acquistare titoli anche a meno di 10 euro.

Sfruttare questo periodo di promozioni a tema videoludico è molto importante dato che si può approfittare per recuperare diversi titoli usciti in passato pagando molto meno rispetto al prezzo di listino, inoltre il mese di agosto è il periodo più adatto per svuotare il proprio backlog dato che le uscite videoludiche sono più risicate in attesa dell’autunno che invece sarà decisivo per il mercato dei videogiochi.

L’Epic Games Store è tra le piattaforme videoludiche online più famose e utilizzate di sempre, probabilmente seconda solo alla ben più collaudata di Steam: il successo di questo marchio è dovuto soprattutto a Fortnite che ha portato grande successo alla casa di sviluppo ed è per questo motivo che bisogna a tutti i costi sfruttare l’occasione per acquistare tanti giochi a poco prezzo e scaricarli sul proprio PC.

Epic Games Store: ecco le migliori promozioni estive del mese di agosto

Gli sconti estivi dell’Epic Games Store sono una vera e propria manna dal cielo per tantissimi videogiocatori che possono così sfruttare l’occasione di comprare titoli anche piuttosto celebri al minor prezzo possibile: segnaliamo sconti su centinaia di titoli di diverso genere.

Le occasioni più imperdibili riguardano Prince of Persia: The Lost Crown al 40% di sconto, Skull & Bones con uno sconto del 60% e la deluxe edition di Lords of the Fallen a metà prezzo. Questi sono solo alcuni degli sconti disponibili sull’Epic Games Store, i quali è possibile monitorare in diretta sul sito ufficiale, ma ci sono promozioni incredibili anche a meno di 10€.

La definitive edition di Shadow of the Tomb Raider a 9,99€, Battlefield 1 Revolution a 5,99€, Need for Speed Most Wanted a 2,99€, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Standard Edition a 9,99€ e molto altro ancora. Bisogna affrettarsi dato che gli sconti estivi dell’Epic Games Store non dureranno per sempre: le promozioni sulla piattaforma online saranno infatti disponibili solamente fino alle ore 17:00 del 19 agosto.