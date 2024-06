Emergenza Windows, la vulnerabilità del sistema è massima: “Le porte sono aperte agli hacker”

È emergenza totale in casa Windows, la vulnerabilità del sistema è massima. Ecco come fare per potersi difendere.

Il sistema operativo Windows è di gran lunga il più utilizzato sui computer di tutto il mondo. Un lavoro enorme quello che è stato svolto da Microsoft in questi anni, per poter garantire un servizio che possa soddisfare gli utenti in tutto e per tutto. Qualsiasi sia l’esigenza, dal lavoro allo svago passando per il gaming. Non mancano però gli errori al sistema, che possono portare anche a vulnerabilità a livello di sicurezza.

Ed è quanto sta succedendo proprio in questi giorni. È infatti emerso un pericoloso allarme che parla di una vulnerabilità massima del sistema operativo. Addirittura gli esperti dicono che le porte sono aperte agli hacker. E c’è solo un modo per potersi difendere. Ecco che cosa dovete fare per proteggere voi e i vostri dati personali, solo così sarete certi di non dare i vostri dati in pasto ai cybercriminali.

Vulnerabilità su Windows: come fare per proteggersi

Un grosso allarme che potrebbe riguardare anche voi. Secondo quanto emerso, il sistema operativo per PC Windows 11 sarebbe stato colpito da alcune vulnerabilità che danno modo agli hacker di superare i sistemi di sicurezza e di andare ad attaccare dall’interno i nostri dati personali. Se volete difendervi, c’è solo una via da seguire.

Ossia procedere con gli aggiornamenti di sicurezza. Microsoft ha da poco rilasciato Patch Tuesday, ossia un pacchetto di update che arriva a cadenza mensile e ha il ruolo di proteggere maggiormente i nostri PC. Stando a quanto emerso, sarebbero state risolte più di 50 vulnerabilità su Windows 10 e 11. Ecco dunque che installare gli aggiornamenti diventa fondamentale se volete mantenere il massimo della sicurezza.

Entrando più nello specifico, sono stati risolti 25 bug che permettevano la scalata dei privilegi, 18 bug che garantivano l’esecuzione di un codice remoto dannoso dal PC dell’utente, 3 bug per la fuga di informazioni sensibili e 5 bug per attacchi DoS. Se volete installare ora gli aggiornamenti di sicurezza appena rilasciati, vi basta seguire questo processo molto semplice.

Da Windows 10, dovete per prima cosa premere Start e andare su Impostazioni. Qui troverete la voce Aggiornamento e Sicurezza, da aprire per cliccare infine su Windows Update. Facendo clic su Verifica disponibilità aggiornamenti, dovrebbe uscirvi il nuovo Patch Tuesday da scaricare. Ricordiamo che viene reso disponibile ogni secondo martedì del mese.