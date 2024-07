“Email mascherata”, la nuova pratica che sta facendo impazzire i social: puoi attivarla anche tu

Questa curiosa tecnica è una soluzione innovativa per migliorare la sicurezza online e proteggere la privacy degli utenti.

L’email mascherata è una nuova pratica di sicurezza informatica che sta rivoluzionando il modo di proteggere la propria privacy online. Con l’aumento delle violazioni dei dati e la crescente sofisticazione degli attacchi informatici, le tecniche tradizionali di protezione non sono più sufficienti. L’email mascherata offre un ulteriore livello di sicurezza, nascondendo l’indirizzo email reale dietro uno alias generato automaticamente.

La semplicità con cui è possibile attivare e utilizzare l’email mascherata la rende accessibile a tutti. Questa pratica è particolarmente utile per coloro che desiderano mantenere l’anonimato online o limitare l’esposizione a spam e tentativi di phishing.

Secondo recenti rapporti, l’adozione dell’email mascherata è in crescita soprattutto tra gli utenti dei social media, che la vedono come una soluzione efficace per proteggere le proprie informazioni personali in ambienti in cui sono invece solitamente esposti alla vista di chiunque, anche di possibili malintenzionati.

I motivi per cui tutti dovrebbero conoscere i vantaggi dell’email mascherata

L’email mascherata, nota anche come email alias o mascheramento dell’email, è una tecnica che utilizza indirizzi email generati automaticamente per nascondere il vero indirizzo email dell’utente. Questo metodo permette di creare indirizzi casuali e unici che inoltrano la corrispondenza alla casella di posta reale dell’utente. Il mittente non è a conoscenza della destinazione finale dell’email, aumentando così la privacy e la sicurezza.

L’utilizzo di indirizzi email mascherati riduce il rischio di violazioni dei dati, poiché ogni indirizzo è specifico per un singolo account online. In caso di fuga di dati, l’indirizzo email mascherato non può essere utilizzato su altri siti come ID di accesso o per il reset della password. Nella pratica, non è possibile prendere il controllo di un indirizzo mascherato come accade con un account reale.

Sebbene l’email mascherata possa sembrare simile agli alias email, esistono differenze chiave. Gli alias email tradizionali spesso utilizzano variazioni del nome utente dell’indirizzo email principale (ad esempio, nome.utente@gmail.com o nomeutente+alias@gmail.com). Questi metodi non nascondono completamente l’indirizzo email reale. L’email mascherata, invece, crea indirizzi totalmente casuali e unici che offrono una maggiore protezione.

L’email mascherata può essere attivata tramite provider di email o servizi dedicati. I provider di email, come Apple iCloud+, Fastmail e ProtonMail, offrono questa funzione come parte dei loro piani a pagamento. I servizi dedicati, come Addy.io, SimpleLogin e Firefox Relay, possono essere utilizzati con qualsiasi indirizzo email principale. Questi servizi permettono di creare account utilizzando l’indirizzo email a cui si desidera ricevere la posta inoltrata e di generare maschere tramite interfacce web o estensioni del browser.

Alcuni di questi servizi offrono piani gratuiti con limitazioni, ma comunque efficaci per iniziare. L’integrazione con i gestori di password elimina poi la necessità di copiare e incollare gli indirizzi di inoltro quando si salvano le informazioni di accesso, rendendo il processo ancora più rapido ed efficiente. Questa pratica garantisce un livello di anonimato e sicurezza superiore, riducendo i rischi legati alla privacy online.