Ecco il robot che fa tutti i lavori di casa per te: ecco quando arriverà sul mercato

Addio alla stanchezza per le pulizie di casa: non sarà più un problema grazie alla nuova invenzione a breve sul mercato.

La robotica ha fatto passi da giganti e a breve sarà possibile avere un maggiordomo personale, capace di riordinare casa e adempiere ai ruoli che tanto odiamo. Una volta sul mercato, il nuovo robot di intelligenza artificiale avanzata sviluppato in Cina potrà letteralmente cambiare le nostre vite.

Una società che automatizza sempre più ruoli, per concedere il bene più prezioso: il tempo libero, questo sembra essere il futuro più prossimo con una componente ottimistica. Con la crescita di uno schema economico capitalista, le società si sono evolute sull’importanza del consumo e del guadagnare per consumare.

Nel mondo di oggi il lavoro è essenziale per vivere, molto più delle altre epoche. Paradossalmente, lo sviluppo di cui si parla in continuazione è anche causa di questo schema da cui nessuno si può svincolare: più si va avanti e più sembra che si viva per lavorare. Il mito della carriera è sicuramente il protagonista degli ultimi 20 anni, ma adesso ci si inizia ad accorgere che lo schema tanto conclamato non funziona.

Arriva Astribot in soccorso: le vite frenetiche giovano del suo servizio

Ciò non significa che nessuno debba ambire a un lavoro gratificante che occupi la maggior parte del tempo della propria vita, bensì che non possa e non debba essere uno schema di vita per un’intera società, che invece dovrebbe dare più libertà di scelta. Invece oggi per vivere siamo obbligati a ritmi intensi e stressanti: si torna a casa alle 8 di sera e il resto del tempo lo si passa a riordinare casa e prepararsi al giorno lavorativo successivo.

La tecnologia in questo senso sta correndo in soccorso: con l’avvento delle AI già è tutto destinato a cambiare, e ora che l’AI viene applicata alla domotica ci sarà ancora più d’aiuto. Eliminare le faccende di casa dal da-fare quotidiano è già un primo step per ambire a una vita più libera, e Astribot è stato ideato proprio per questo: per imparare a replicare i movimenti umani con naturalezza.

Secondo le informazioni della casa produttrice, opera in tempo reale e senza bisogno di essere telecomandato, ma non solo apprende dall’ambiente circostante e si adatta a esso, riesce quindi a modificare le sue azioni anche in base ai diversi compiti che gli vengono richiesti.

Astribot S1 si muove alla velocità di 10 metri al secondo, a cui si aggiunge una precisione chirurgica che si estende a una vasta gamma di attività, dalla cucina, alla cura dei panni e della pulizia di casa: sa fare tutto e impara in fretta. La messa in commercio avrà bisogno di qualche anno ma potrebbe completamente rivoluzionare entro i 10 anni il nostro modo di vivere.