Ecco 5 incredibili app per il tuo smartphone che non si trovano sugli store ufficiali: pronte in pochi secondi

Sei in cerca di app per il tuo smartphone ma sullo store non c’è mai nulla? Stai cercando nel posto sbagliato!

Per scaricare le app da mettere sul tuo smartphone quello che di solito fai è andare sullo store ufficiale che arriva preinstallato. E di solito in questo modo è possibile avere tutto ciò che serve per utilizzare al meglio il device.

Ma quello che c’è per esempio sul Google Play Store è solo una parte di ciò che esiste realmente nel grande mare delle app per il tuo smartphone. Alcune non sono disponibili se non attraverso il proprio sito ufficiale oppure attraverso store di terze parti. Prestando attenzione a evitare quelle pericolose, ce ne sono comunque moltissime che ti torneranno utili.

Non ti sarà ancora mai capitato di avere bisogno di un’app in particolare e di non riuscire a trovarla su Play Store. Questo perché i developer sono sempre al lavoro. Ma anche se il Play Store possiede almeno una versione di qualunque acqua possibile e immaginabile per esaudire qualunque desiderio umano non significa sempre che quello che c’è sia la versione migliore possibile di quel servizio.

App per il tuo smartphone fuori dai luoghi comuni

La dimostrazione viene da un’app per la condivisione dei file che non si trova sullo store ufficiale di Android ma che è estremamente semplice nel suo utilizzo e ti permetterà di lavorare anche all’interno di ecosistemi ibridi in cui qualcuno sta su Windows, qualcuno sta su Apple e qualcuno sta su Android. L’app si chiama semplicemente Sharing.

Il sistema con cui funziona Sharing si basa su due presupposti che è facile avere: i device devono essere appoggiati alla stessa rete e devono poter aprire la finestra di un browser. Con questi due presupposti puoi spostare quello che vuoi da un device all’altro in pochi secondi.

Un’altra app che forse non sentivi il bisogno di avere ma che ti tornerà utilissima è l’app per gli sfondi denominata Wall You. L’app si interfaccia con i siti che offrono sfondi gratuiti e quindi allarga enormemente la quantità di sfondi tra cui scegliere. Per avere invece sotto controllo tutto quello che c’è in cucina puoi utilizzare Fridgey.

L’app ti consente di aggiungere, anche se manualmente, tutto quello che hai comprato e di indicarne la data di scadenza. In questo modo non ci sarà più cibo da buttare perché avrai tutto a portata di mano. Un altro modo per avere abitudini più sane è quello di darsi degli obiettivi e seguirli.

Per cambiare un pezzetto alla volta la tua vita puoi provare l’app Table Habit: facile e intuitiva ti permette di vedere in tempo reale se stai lavorando bene o se sei uscito dai binari. L’ultima app diventerà il tuo punto di riferimento per ascoltare la musica che hai scaricato sul device: si chiama Auxio, è facilissima da usare, estremamente elegante nel design e decisamente senza pubblicità.