È un peccato farti scappare bonus ed agevolazioni che ti spettano: controllali con un click sullo smartphone

Basta avere uno smartphone per accedere alla lista dei Bonus e delle agevolazioni richiedibili. Scopriamo questo utile servizio.

Tanti cittadini si lasciano scappare interessanti opportunità di risparmio perché non conoscono Bonus, agevolazioni, indennità e trattamenti da richiedere. Finalmente l’INPS ha ideato una soluzione pratica e veloce.

Gli aiuti attivi per famiglie, pensionati e lavoratori sono numerosi. Per accedervi occorrerà rispettare precisi requisiti prevalentemente di carattere reddituale. La maggior parte dei Bonus, poi, richiedere l’ISEE ossia l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. In base al valore di questo Indicatore si saprà a quali misure si ha diritto nonché agli importi spettanti che possono variare proprio seconda della cifra.

Ecco perché è fondamentale procedere già da gennaio o al massimo a febbraio di ogni anno con il calcolo dell’ISEE in corso di validità. Aspettando si potrebbero perdere numerose occasioni di guadagno/risparmio. Certo non è facile sapere quali agevolazioni sono attive e si possono richiedere in base alla propria situazione patrimoniale e reddituale oppure sanitaria.

Uno smartphone per controllare Bonus, agevolazioni, indennità e tanto altro

Soprattutto chi è poco pratico di navigazione sul web fatica ad individuare le misure dedicate e non sempre queste scattano in automatico ma solo previa presentazione di una domanda. Ora l’INPS si prepara ad aiutare i cittadini.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha attivato INPS per tutti, il canale WhatsApp ufficiale dell’ente che si rivolge alle famiglie, ai lavoratori, ai pensionati e alle imprese. Tutti i cittadini potranno utilizzare l’app di messaggistica più diffusa nella nostra nazione per tenersi aggiornati.

Sul canale INPS, infatti, usciranno almeno cinque contenuti a settimana sui temi di attualità più discussi e di elevato interesse per gli utenti. Ad informare dell’attivazione del canale proprio l’INPS in una nota in cui comunica la possibilità di accesso a brevi news, link, video per chi si iscriverà al canale.

I cittadini potranno avere a disposizione un pacchetto di informazioni e approfondimento sullo smartphone. Tutto questo nell’ambito di digitalizzazione e di semplificazione della comunicazione tra ente della previdenza sociale e utenti (direttiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

I social sono utili per garantire un accesso veloce alle notizie e per rendere più pratica l’accessibilità alle informazioni. Ecco perché si è decido di creare un canale WhatsApp dedicato in cui verranno raccolti aggiornamenti sulle pensioni, le indennità, i bonus, le agevolazioni e tante altre tematiche. Otto italiani su dieci hanno l’app di messaggistica installata sul device e saranno più raggiungibili.