E questa l’app che devi usare per creare i video più belli su Instagram, lo fanno già tutti

C’è un’app perfetta da usare per creare i video più belli su Instagram, lo fanno già tutti e il risultato è sorprendente: ecco qual è da scaricare.

Instagram è sicuramente uno dei social più utilizzati al mondo. Non stupisce come le star lo trovano efficace per la condivisione di contenuti di vario genere. Sono oltre 500 milioni di utenti che si connettono alla piattaforma ogni giorno per pubblicare foto e video.

Tutti i social si sviluppano come una sorta di organismo vivente e Instagram non fa eccezione. Dopo il 2020, anno in cui ci sono stati dei cambiamenti considerevoli con miglioramenti di vario genere, si sono venute a creare delle importanti opportunità per gli utenti di tutto il mondo. L’app in sé offre già diverse funzionalità utili al pubblico, tuttavia ci sono delle app che possono aiutare a creare video su Instagram e renderli in questo modo più belli e condivisibili.

App per creare video su Instagram: la soluzione da cogliere al volo

All’intero degli store digitali di ogni dispositivo ci sono migliaia di applicazioni che aiutano gli utenti nello svolgimento di varie attività. Su Instagram principalmente sono due i contenuti che vengono pubblicati: foto e video. Per entrambe le cose ci sono degli strumenti esterni che potrebbero fare al caso di quelle persone che vogliono rendere i loro contenuti più originali possibili.

Per quanto riguarda l’app per creare video su Instagram a dare un suggerimento è stato il creator digitale Gabry Social Media Marketing, il quale ha indicato l’app Capcut come lo strumento perfetto per realizzare dei video con dei sottotitoli pazzeschi e rendere al massimo l’esperienza degli utenti e dei loro follower.

In un video condiviso sul suo profilo social, Gabry ha spiegato tutti i passaggi che bisogna fare. Dopo aver scaricato Capcut bisogna aprire l’app e selezionare la voce “sottotitoli”. In seguito importare il video e scorrere fino in fondo per poi selezionare l’effetto desiderato per il proprio filmato.

Una volta fatti questi passaggi si può scegliere lo stile e modificare il contenuti decidendo poi il font che meglio si sposa con il video. Gabry ha proposto Bangers, ma ci sono molti altri font da prendere in considerazione. Una volta fatto si passa poi agli effetti da dare al testo e in ultima battuta pubblicare.

Si tratta di passaggi semplicissime che regalano una originalità maggiore ai video che si condividono su Instagram.