È appena spuntato un nuovo lavoro ideale per tutti: stai a casa e guadagni facilmente

Il lavoro ideale esiste se si ha modo di pensare a quello che ti piace fare davvero. Questa nuova professione può essere un nuovo spunto.

Riuscire a trovare il proprio lavoro ideale a volte non è facile perché le situazioni personali di ognuno sono diverse. E tante volte ci si trova quindi a fare il lavoro che si trova più che quello che ci piacerebbe.

Ma c’è un annuncio che viene dai social e che potrebbe aprire grandi possibilità di guadagno. Soprattutto per quegli utenti che sono molto attivi su una piattaforma in particolare. Lo scopo dichiarato del CEO della società che se ne occupa è quello di dare qualcosa che assomigli a YouTube.

Scegliere una professione che sia soddisfacente non è facile. Questo è un dato di fatto. Ed è per esempio anche il motivo per cui in alcune parti del mondo il lavoro è estremamente fluido. Si passa da una professione ad un’altra in cerca di quello che può dare le soddisfazioni maggiori sia in termini di riconoscimento personale sia in termini economici.

Guadagnare su questo social, il lavoro ideale

Ma cosa penseresti se ti dicessimo che c’è un nuovo possibile modo di guadagnare facendo qualcosa che fai già? La possibilità arriva da reddit. Il grande forum di tutti i forum è stato protagonista di un incontro con gli azionisti e Steve Huffman, il CEO, ha trovato spazio anche per parlare di una novità che interesserà tutti gli utenti. Una novità che potrebbe trasformare la tua attività sui forum in una nuova forma di guadagno.

Gli esempi più evidenti sono quello che succede agli youtuber e anche quello che sperimentano ora alcuni utenti sul social che appartiene ad Elon Musk e che possono guadagnare grazie alle interazioni degli altri utenti ai propri contenuti. Una nuova prospettiva che ha, ovviamente, anche lo scopo di rendere ancora più attivo il panorama dei forum.

Del resto Google ha stretto un accordo proprio con Reddit per far sì che quello che c’è sulla piattaforma possa essere utilizzato nelle risposte di Gemini. Più utenti ci sono che interagiscono più materiale può essere fornito. Ma come verrà calcolata la monetizzazione per gli utenti? La soluzione anche in questo sembra essere ispirata a chi fa già delle interazioni tra gli utenti una forma di guadagno: si sta pensando a abbonamenti esclusivi e aree riservate.

Quello che la società ha però sottolineato è che comunque non ci sarà la volontà di rovinare quella che è la cultura di scambio libero di idee che è parte integrante della piattaforma. E mentre il CEO cerca di far vedere che la piattaforma è destinata a grandi cose c’è da fare i conti con l’andamento in Borsa, con le azioni di Reddit che sono invece calate del 4%. Proprio la monetizzazione e le nuove occasioni dovrebbero servire anche a riportare la situazione in paro.