È appena spuntato fuori il bug più fastidioso di sempre? Cosa sta succedendo ad app Google e utenti iPhone

Molti utenti hanno segnalato uno strano problema nel funzionamento di una delle app più popolari di Google.

Negli ultimi mesi, le app di Google hanno ricevuto una serie di aggiornamenti significativi volti a migliorare l’esperienza utente. Tra le novità più rilevanti c’è stata l’introduzione della funzionalità di modifica dei messaggi inviati in Google Message, una delle app che ha subito più modifiche.

Questa innovazione, in fase di distribuzione automatica via server sulla versione beta dell’app, è solo uno dei molti miglioramenti apportati da Google per rendere la comunicazione più fluida ed efficiente. Ad esempio, Google sta lavorando attivamente per implementare il supporto al protocollo RCS (Rich Communication Services), che promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti inviano e ricevono messaggi multimediali.

Questo grande numero di innovazioni introdotte, però, sembra aver compromesso alcune delle funzioni che precedentemente funzionavano alla perfezione. Nelle ultime settimane, infatti, diversi utenti hanno notato un comportamento molto strano di Google Message.

Un bug che colpisce Google Message, ma solo per gli utenti iPhone

Negli ultimi tempi, alcuni utenti Android hanno notato che le GIF inviate dai dispositivi iPhone tramite Google Messaggi appaiono statiche e distorte, con molti pixel mancanti. Questo problema è stato riscontrato su una varietà di dispositivi Android, inclusi i popolari modelli Pixel e Samsung. Le GIF, anziché essere animate come dovrebbero, vengono ricevute come immagini fisse e danneggiate, rendendo la comunicazione frustrante.

Le segnalazioni di questo bug hanno iniziato a emergere a metà maggio e, secondo alcuni utenti, il problema si verificava già da qualche settimana. È interessante notare che il bug è stato rilevato poco dopo il rilascio di iOS 17.5 da parte di Apple, avvenuto il 13 maggio, con il beta testing che era iniziato il 2 aprile.

Questo tempismo ha portato molti a sospettare che il problema possa essere legato a un cambiamento introdotto in iOS piuttosto che a un malfunzionamento dei sistemi di Google. Il bug non è mai stato riscontrato in conversazioni tra due dispositivi Android, il che esclude una problematica legata al sistema operativo Android stesso o all’app Google Messaggi.

La natura del problema e il fatto che coinvolga solo le GIF inviate tramite SMS/MMS dagli iPhone suggeriscono che potrebbe trattarsi di un bug di compressione o rendering nel sistema operativo iOS. Nell’attesa di una soluzione definitiva, Google e Apple potrebbero rilasciare aggiornamenti software per correggere questo bug. Fino ad allora, però, si prevede che gli utenti Android continueranno a sperimentare difficoltà nella ricezione delle GIF inviate dagli iPhone.