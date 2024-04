Dune 2 arriva finalmente in streaming: ecco dove poterlo vedere comodamente a casa

Dopo il grande successo cinematografico, l’atteso sequel si prepara a sbarcare anche sulle più grandi piattaforme di streaming.

“Dune: Parte Due” si è rapidamente affermato come uno dei film più incisivi e attesi del 2024. Con un incasso globale che ha superato i 680 milioni di dollari, il sequel del celebre film basato sul romanzo di Frank Herbert ha consolidato il suo successo, attirando fan vecchi e nuovi.

La sua capacità di trasportare gli spettatori nel vasto e intricato universo di Arrakis ha suscitato un grande interesse non solo per la visione in sala, ma anche per le opzioni di visione domestica. Da mesi, infatti, molti appassionati si chiedono quando il film sarebbe stato disponibile per lo streaming.

Fortunatamente, le attese sembrano essere quasi al termine. “Dune: Parte Due” è arrivato nelle sale cinematografiche ormai da quasi due mesi e, finalmente, l’opera comincia a sbarcare sulle piattaforme di streaming. La possibilità di esplorare nuovamente le dinamiche politiche e le avventure epiche di casa Atreides da casa è ora più vicina e il film si prepara a raggiungere ancora più spettatori.

“Dune: Parte Due” arriva in streaming: piattaforme e date di rilascio (quasi) svelate

I puristi del cinema criticano da anni lo streaming perché, secondo loro, non sarebbe in grado di restituire le stesse emozioni di una sala da cinema, soprattutto nel caso di film con un importante reparto grafico come quello di questo secondo capitolo di Villeneuve.

Gli appassionati in Italia e in Europa dovranno attendere ancora un po’ per vedere “Dune: Parte Due” in streaming (Foto YouTube Warner Bros. Pictures) – computer-idea.itEppure, lo streaming è un’opzione che offre agli spettatori la flessibilità di scegliere il loro momento preferito per immergersi nel mondo di “Dune: Parte Due”, direttamente dal comfort del proprio soggiorno. Negli Stati Uniti, i fan del sequel possono già acquistare o noleggiare il film attraverso piattaforme come Prime Video e iTunes, oltre ad altri rivenditori digitali.

Per quanto riguarda l’Europa e, più specificatamente, l’Italia, i fan hanno una vasta scelta. Al momento infatti il film può essere noleggiato su Mediaset Infinity, Rakuten TV, Apple TV e Prime Video. Con la possibilità di acquistarlo sulle ultime tre piattaforme citate.

In tantissimi stanno procedendo con l’affitto e l’acquisto di questa versione pensata per essere vista comodamente a casa. Attualmente il film vanta uno score di 93 su Rotten Tomatoes per quanto riguarda il giudizio degli esperti, col pubblico che gli ha dato un 95.