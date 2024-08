Dopo il bonus psicologo arriva quello per la fisioterapia: requisiti e scadenze

Il termine del bonus psicologico apre la strada ad un nuovo incentivo fiscale. Requisiti e scadenze del bonus per la fisioterapia.

Dopo il bonus psicologo c’è spazio per quello dedicato alla fisioterapia, una delle più importanti agevolazioni previste per il 2024. Benché l’uno non avrebbe escluso l’altro, lo sconto sulla fisioterapia chiama in causa una procedura che deve essere seguita per chi esegue la dichiarazione dei Redditi.

Le spese per la fisioterapia possono essere molto elevate, con un prezzo che può andare dai 30 ai 100 euro per seduta. Le persone che necessitano di cicli lunghi vedono questa spesa incidere parecchio sul bilancio familiare. Per tale ragione è idoneo conoscere come ottenere la detrazione fiscale del 19% sulle spese di fisioterapia.

Bonus fisioterapia: come ottenere la detrazione fiscale del 19%

La detrazione è accessibile sia attraverso il modello 730 che tramite Redditi Persone Fisiche. Per ottenere la detrazione non è necessaria una prescrizione medica, anche se essere in possesso di una documentazione può risultare utile in caso di verifiche e controlli.

I contribuenti che sostengono questo tipo di spesa possono fare richiesta della detrazione. Anche le spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico rientrato tra quelle detraibili. In particolare, le persone con disabilità possono scegliere tra la deduzione e la detrazione delle spese, a seconda di quale sia l’opzione più vantaggiosa.

Per ottenere la detrazione è necessario presentare una documentazione che certifichi la spesa effettuata, composta dai seguenti elementi:

Fattura o ricevuta fiscale emessa dal fisioterapista o dal centro in cui si è svolta la terapia;

emessa dal fisioterapista o dal centro in cui si è svolta la terapia; Pagamento tracciabile ;

; Attestazione della prestazione: se la fattura è emessa da un ente diverso rispetto a chi ha eseguito la prestazione, bisogna avere una dichiarazione che confermi l’esecuzione diretta della prestazione da parte di personale medico o paramedico.

Per dichiarare le spese di fisioterapia nel modello 730/2024 bisogna inserirle nel rigo E1 – Spese sanitaria del Quadro E. Dovranno essere sommate a tutte le altre spese sanitarie sostenute nell’anno fiscale 2023. Da ricordare che la detrazione si applica solo sulla parte di spesa che eccede la franchigia di 129,11 euro.

Un altro elemento da ricordare è che il documento di certificazione della spesa deve indicare la figura professionale del fisioterapista, con una descrizione dettagliata della prestazione ricevuta. Inoltre, questa misura non richiede più la presenza di una prescrizione medica per ricevere l’esenzione dall’IVA, purché la natura della prestazione e la qualifica dello specialista siano conformi ai requisiti stabiliti.