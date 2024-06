Divertentissimo videogioco gratis per tutti ma solo per poco tempo: fallo tuo o te ne pentirai

È disponibile per i gamer un divertentissimo videogioco gratis ma devi riscattarlo subito: muoviti o rischi di arrivare tardi.

Il periodo estivo porterà alla luce dei titoli videoludici che hanno già attirato l’attenzione degli appassionati. Dall’espansione di Elden Ring fino ad arrivare a Black Myth: Wukong. In attesa di questi videogiochi può essere interessante scaricare gratis un videogioco a dir poco divertente.

Gli appassionati a questo settore sanno come le diverse aziende al suo interno periodicamente regalino dei videogiochi. Per tale ragione non bisogna lasciarsi sfuggire questa opportunità perché la maggior parte delle volte si parla di titoli dal valore assoluto.

Il gioco protagonista di questa grande opportunità ci fa trasportare su un campo di battaglia medievale. Il titolo disponibile gratuitamente, anche se ancora per poco, saprà regalare molte ore di divertimento e scontri continui: scopriamo di più su questo videogioco.

Regalo da parte di Epic Games: Chivalry 2 gratis ma solo per poco tempo

La piattaforma Epic Games non è nuova a questo tipo di regali e consente ai videogiocatori di poter recuperare delle autentiche perle in maniera del tutto gratuita. Questa volta è il turno di Chivalry 2, uno slasher multiplayer in prima persona fortemente ispirato alle battaglie medievali dei film.

In Chivalry 2 gli utenti si troveranno al centro dell’azione in ogni momento, con spade che si scontrano, assalti continui ai castelli, tempeste di frecce infuocate e molto altro ancora. L’universo realizzato può essere sicuramente interessante sia per chi apprezza questa epoca sia per chi è alla ricerca di un gioco diverso dai suoi gusti ma ugualmente divertente.

I videogiocatori saranno chiamati a dominare vastissimi campi di battaglia. Quando si decide di assediare i castelli, le catapulte possono fare la differenza e rendere la situazione ancora più caotica. La strategia da mettere in campo dovrà essere ben bilanciata per non lasciare agli avversari alcuno spazio dove inserirsi per attaccare in modo organizzato e preciso.

Il titolo sviluppato da Torn Banner Studios e distribuito da Tripwire Interactive è arrivato sul mercato l’8 giugno 2021 e a distanza di circa 3 anni riesce ancora a convincere i videogiocatori. Per scaricarlo gratuitamente è necessario dirigersi sulla pagina del gioco presente su Epic Games, accedendo con le proprie credenziali al sito, cliccando sul tasto “Ottieni”. Questa interessante offerta scade il 6 giugno 2024 alle 17.00.