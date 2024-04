Il display del vostro smartphone è sempre sporco? Questo spray per schermo è la soluzione

Quanto può essere fastidioso avere lo schermo dello smartphone sporco? Impronte digitali, polvere e quant’altro rendono il nostro dispositivo non solo brutto da vedere, ma anche poco igienico. Se anche voi avete provato a utilizzare dei fazzolettini di carta vi sarete sicuramente resi conto che non è la soluzione giusta, anzi avrete notato come il tutto possa addirittura peggiorare. E allora qual è la soluzione? Lo spray per schermo è un prodotto che è stato inventato proprio per risolvere questi problemi, e la soluzione due in uno di Camkix è tutto quello che cercate.

Se il display del tuo smartphone è sempre sporco, questo spray per schermo ti aiuterà

Lo spray Camkix che vi stiamo consigliando è un prodotto che potete utilizzare per pulire non solo solo il display di smartphone ma anche di tablet, tv e laptop. Si tratta di un prodotto due in uno, di fatto un kit con due spray detergenti con un contenitore rettangolare in microfibra che funge anche da panno per completare il lavoro di pulizia dopo aver spruzzato la soluzione liquida sullo schermo. Oltre a rimuovere lo sporco questo prodotto può tornare utile anche per eliminare alcuni segni superficiali.

Probabilmente la funzione più importante però è un’altra, e cioè quella di proteggere lo smartphone da virus e batteri. Anche se in molti utilizzano l’auricolare, non è inusuale prendere il telefono e portarlo all’orecchio, di fatto esponendosi a infezioni e malattie se lo schermo è sporco. Per capire questo concetto basta sapere che alcuni studi scientifici hanno verificato come sul display degli smartphone possano arrivare ad essere presenti ben 17mila copie di batteri, dieci volte in più di quelli che si trovano in media su una tavoletta da water.

Altra caratteristica interessante di questo prodotto è il suo design che è intelligente e vi consentirà di portarlo con voi senza grande ingombro, con un peso di appena 100 grammi. Si tratta infatti di un oggetto che ha le dimensioni pressoché di un rossetto, anche se è dotato di uno spruzzino e anche di una custodia. Lo spray è testato per evitare di danneggiare smartphone e altri oggetti elettronici e il panno è realizzato in microfibra di altissima qualità ovviamente non abrasiva.

Lo spray per schermo Camkix è inoltre dotato di una cover trasparente che protegge il panno pulizia presente sui suoi lati, senza che possa venire in contatto con polvere pronta a depositarsi proprio sul vostro display. La casa di produzione del dispositivo consiglia di utilizzarlo ogni giorno e anche più volte, ma di spegnere sempre il dispositivo prima di pulirlo.

Molto spesso infatti crediamo di poter passare qualsiasi cosa sui display di smartphone e computer, non rendendoci conto di poter creare dei danni anche permanenti soprattutto dove siamo di fronte a dei touch screen. Ecco perché vi consigliamo di affidarvi a prodotti come lo spray per schermo Camkix che ha anche un prezzo accessibile e di evitare soluzioni artigianali fatte in casa.

