Disney Plus, il 2024 comincia con i fuochi d’artificio: tutte le serie tv in arrivo sulla piattaforma

Da non perdere su Disney Plus, il 2024 comincia alla grande, ecco tutte le serie tv in arrivo sulla piattaforma di streaming.

L’anno nuovo porterà tante novità anche tra le serie tv trasmesse dalle piattaforme online. Qui vi segnaliamo nuovi contenuti in arrivo su Disney Plus nel 2024. Sarà un anno ricco di proposte e che inizierà subito con le scintille sulla piattaforma di film e serie in streaming del colosso americano. Preparatevi a lunghe ore di visione, su un divano comodo e con popcorn e bevande.

Gennaio 2024 si aprirà su Disney Plus con tante novità sul fronte delle serie tv. Dopo un lungo periodo con poche nuove uscite, la piattaforma di streaming sta per rinnovare e arricchire il proprio catalogo con tante sorprese per tutti. Di seguito scopriamo in dettaglio tutte le nuove serie che potremo vedere sulla piattaforma di streaming Disney Plus già dal prossimo mese di gennaio.

Disney Plus, nel 2024 tante nuove serie tv in arrivo

Tra le novità più importanti in uscita, per gli amanti del mondo Marvel, c’è la serie Echo, che debutterà con la prima stagione il 10 gennaio prossimo. La serie tv è ambientata dopo le vicende di Hawkeye, di cui è anche uno spin-off, e andrà alla scoperta delle origini di Maya Lopez/Echo, interpretata da Alaqua Cox, in lotta contro l’impero enorme di Wilson Fisk.

Sempre dal 10 gennaio, sarà trasmessa la seconda stagione della docuserie Welcome to Wrexham, che racconta le vicende sportive della Wrexham FC, società di calcio gallese tra le più antiche al mondo. Una serie imperdibile per tutti i veri amanti del calcio e delle emozioni che questo sport è capace di trasmettere.

Il 17 gennaio, invece, comincerà la prima stagione di The Artful Dodger, ispirata al romanzo Oliver Twist di Charles Dickens. La serie tv racconta la storia di Jack Dawkins, interpretato da Thomas Brodie-Sangster,, che diventa chirurgo in Australia a metà dell’800, dopo un passato da ladro. Il passato, però, tornerà a sconvolgere la sua vita.

Da non perdere, poi, American Horror Stories stagione 3, dal 24 gennaio. La serie sarà trasmessa in quattro episodi: Bestie, Daphne, Tapeworm e Organ. Subito a inizio anno, il 3 gennaio comincerà la prima stagione di Class of ’09, una miniserie thriller che racconta un futuro profondamente cambiato, in particolare per quanto riguarda la giustizia penale negli Stati Uniti, a causa dell’intelligenza artificiale.