Disney+, la data da segnare sul calendario: a giugno torna la serie che tiene tutti col fiato sospeso

L’annuncio tanto atteso è finalmente giunto: ecco quando i milioni di appassionati fan potranno rivedere la serie cult su Disney +.

Tra l’utente e le piattaforme di streaming c’è un rapporto di amore e odio. Da un lato infatti non si può negare che questi servizi consentono di avere accesso ad ore ed ore di contenuti di altissima qualità, dall’altro però è inevitabile constatare come la maggior parte dell’offerta sia tutt’altro che eccellente.

Ne deriva che ci sono mesi migliori di altri e che quando una serie è particolarmente riuscita il pubblico attenda una nuova stagione con spasmodica attesa. Nel caso di Disney +, piattaforma che dà spazio anche alle serie e ai film Marvel, Lucas Arts e Fox (tutte da tempo sussidiarie di Disney), il 2024 per adesso è stato l’anno di Shogun, serie ambientata nel Giappone feudale che ha conquistato l’acclamazione di pubblico e critica.

Negli anni ovviamente sono state tante le serie che hanno attratto e conquistato il pubblico, tra le quali è impossibile non ricordare Obi One, The Mandalorian, Andalor, Loki e Wanda Vision. Sono dunque diverse le serie tv di cui si attendono le nuove stagioni e vi è la certezza che la futura programmazione della piattaforma riuscirà a rispettare le attese e regalare sorprese, ma nello specifico cosa attende gli abbonati di qui a breve?

Disney +, segnate la data: ecco quando esce la serie più attesa dell’estate

Sui canali social della piattaforma si legge che il prossimo 26 giugno uscirà una nuova stagione di ‘Criminal Minds: Evolution’. Chi segue da oltre 15 anni la serie saprà bene di cosa stiamo parlando, ma anche coloro i quali non avessero ancora avuto il piacere di vedere questa iconica serie tv saranno a conoscenza de fatto che si tratta di uno dei crime più riusciti degli ultimi 20 anni.

La prima stagione di ‘Criminal Minds: Evolution’ – uscita lo scorso anno su Disney + e presto in onda in chiaro sulla Rai – può essere considerata come una serie sequel dell’originale, visto che comincia diversi anni dopo le conclusioni della quindicesima stagione, ma vista la contiguità narrativa e la presenza dei personaggi storici anche come la sedicesima stagione.

In ogni caso ci sono degli elementi nuovi e distintivi che sono stati inseriti per ammodernare la serie, nulla che ne cambi le atmosfere, l’incedere tipico e lo stile, ma che serve più che altro a rendere gradevole Evolution anche a chi non ha seguito le prime 15 stagioni e dunque si approccia a questa serie da neofita.